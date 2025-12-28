Mikaela Shiffrin furiosa: “Tante ragazze spaventate, oggi è stato superato il limite”

Mikaela Shiffrin ha vinto in rimonta lo slalom speciale di Semmering, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha conservato la sua imbattibilità stagionale nella specialità, centrando il quinto successo di fila tra i pali stretti e consolidando la sua leadership nella classifica generale del circuito maggiore al termine di una gara particolarmente complicata a causa delle pessime condizioni della pista e di una tracciatura fin troppo estrema nella prima manche.

“Non mi sono sentita bene sugli sci, neanche nella seconda manche. È una di quelle gare dove non ti spieghi tutto fino in fondo, è un sollievo avercela fatta e sono contenta per il pubblico, che ringrazio e per il quale, in giornate come queste, è giusto fare il massimo“, dichiara la trentenne americana a fine gara in zona mista dopo aver battuto la svizzera Camille Rast per soli 9 centesimi.

Shiffrin ha raccontato così l’episodio del cambio di tracciatura della seconda manche avvenuta nelle battute conclusive della ricognizione: “A fine ricognizione ho avuto chiaro che gestire quella figura, con una certa velocità e in quelle condizioni, sarebbe stato pericoloso. No, non ci sta proprio che venga messa una soluzione di quel tipo. Poi hanno sistemato tutto ma eravamo solo in tre, perché le altre avevano già finito. È stato un momento strano in mezzo ad una giornata strana, in assoluto dobbiamo essere più unite e comunicare meglio in occasioni come oggi“.

La cinque volte vincitrice della Sfera di Cristallo ha poi aggiunto: “Per fortuna nessuna si è fatta male, siamo sopravvissute a condizioni di questo tipo, ma oggi c’erano tantissime ragazze spaventate, a dover scendere in quella situazione coi numeri alti. Non può e non deve essere così, il limite è stato superato. La tracciatura svizzera nella prima manche? Un modo poco sportivo di tracciare“.