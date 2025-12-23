Seguici su
Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Matteo Melluzzo, uno dei giovani velocisti più interessanti dell’atletica italiana, reduce da una stagione complessa e condizionata dagli infortuni, ma vissuta con grande determinazione e spirito di squadra.

Il 23enne sprinter azzurro ha dovuto fare i conti con una persistente pubalgia, che ha di fatto interrotto la stagione indoor, iniziata comunque con un segnale importante: il primato personale sui 60 metri. Il problema fisico ha poi rallentato in maniera significativa anche la preparazione per l’attività all’aperto, fino a rendere necessario un intervento chirurgico a giugno per la rimozione di due ernie.

Nonostante le difficoltà, Melluzzo ha scelto di accelerare il rientro agonistico per rispondere alla chiamata della Nazionale italiana, rendendosi disponibile per la staffetta 4×100 ai Mondiali di Tokyo. Proprio in Giappone è stato schierato nella sfortunata semifinale, distinguendosi però con una prestazione solida nell’ultima frazione, ruolo non abituale per lui, ma interpretato con grande affidabilità.

La pubalgia non è però ancora completamente risolta e continua a condizionare il suo percorso: Melluzzo è attualmente in attesa di poter riprendere gli allenamenti a pieno regime e salterà la stagione indoor, concentrando tutta la preparazione sugli Europei di Birmingham ad agosto, obiettivo principale della nuova stagione.

Un’intervista sincera e approfondita su infortuni, recupero, staffette, Nazionale e prospettive future, per raccontare da vicino il percorso di un atleta che guarda avanti con lucidità e ambizione.

