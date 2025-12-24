Marc Marquez mette le mani avanti: “Impossibile ripetere il 2025. Il braccio sta guarendo…”

Marc Marquez si prepara per il Mondiale MotoGP 2026. Il pilota del team Ducati Factory cercherà di ripetersi dopo il titolo conquistato in questa stagione, il nono a livello complessivo della sua carriera, il settimo nella classe regina. Lo spagnolo è reduce da un campionato letteralmente dominato con 11 successi nelle gare lunghe e 14 nelle Sprint Race. In poche parole un ruolino di marcia che ha dell’incredibile. Ad ogni modo il classe 1993 è convinto che nella prossima annata lo scenario sarà ben differente.

Marc Marquez torna sulla sua annata appena conclusa: “No, non avrei mai immaginato un anno così grandioso. Magari avrei pensato ad un campionato positivo ma non così tanto, ovvero vincendo il titolo a 5 gare dalla fine. Ad ogni modo penso che sarà impossibile ripetere quello che ho fatto nel 2025. Tra Sprint Race e gare domenicali ci sono sempre tanti punti in palio. Nel complesso abbiamo vissuto un’annata solida, con qualche errore, ma vincendo tante gare”.

Ricordiamo che il Cabroncito ha chiuso in anticipo la stagione dopo l’infortunio di Mandalika. Il recupero sempre procedere nel migliore dei modi: “Fisicamente stiamo migliorando, e questa è la cosa importante. Abbiamo avuto quattro o cinque settimane di immobilizzazione e, naturalmente, il braccio perde molta forza, ma ora stiamo gradualmente migliorando, con controlli ogni due settimane per assicurarci che tutto vada bene e sia in ordine”.

Il nativo di Cervera entra poi nel dettaglio: “L’osso deve guarire correttamente; dobbiamo aspettare, e anche il legamento deve guarire il meglio possibile. Speriamo di poter passare presto a una riabilitazione leggermente più intensiva. Ma, per ora, si tratta di molte ore sul lettino, fisioterapia, terapia in camera iperbarica: tutto ciò che aiuta è un bonus”.