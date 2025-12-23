Marc Marquez torna in moto dopo l’infortunio. Sessione di allenamento con una Ducati da cross

Due mesi e mezzo dopo l’infortunio rimediato in Thailandia, Marc Marquez è tornato finalmente in moto nella giornata di ieri confermando quanto aveva detto la scorsa settimana durante la festa Ducati a Borgo Panigale. Il pilota spagnolo si è allenato infatti su una moto da cross effettuando alcuni giri del circuito di Alcarras a Lerida in sella alla Ducati Desmo450 MX.

Il nove volte campione del mondo ha svolto questa sessione di motocross insieme al fratello Alex e al brasiliano Diogo Moreira (nuovo pilota della Honda LCR), in attesa di affrontare i test pre-stagionali MotoGP dal 3 al 5 febbraio a Sepang e poi dal 21 al 22 febbraio a Buriram (Thailandia). Ricordiamo che il primo Gran Premio del Mondiale 2026 è previsto nel weekend 27 febbraio-1 marzo proprio sulla pista thailandese.

“Primo giorno in moto. C’è molto lavoro da fare, ma è ora di iniziare ad accumulare ore e sensazioni. Passo dopo passo!“, il messaggio di Marquez nel post su Instagram con la foto del suo primo allenamento in moto dopo l’infortunio. Il fuoriclasse di Cervera si era operato (in seguito all’incidente del 5 ottobre in Indonesia causato da Marco Bezzecchi) per la frattura della coracoide e del legamento della spalla destra, chiudendo in anticipo la sua stagione una settimana dopo aver festeggiato la certezza aritmetica del titolo iridato.