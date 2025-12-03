Marc Marquez: “La mia priorità è il recupero fisico, ho ancora voglia di vincere”

Marc Marquez è stato senza dubbio il dominatore dell’ultimo Mondiale di MotoGP. Il connubio con la Ducati GP25 è stato tale da chiudere con grande anticipo la questione e potessi permettere di saltare gli ultimi round per recuperare al meglio dopo l’incidente del GP di Indonesia. Ne ha parlato il Cabroncito, a margine della presentazione di un docufilm (Volver) a lui dedicato.

“Mi sto riprendendo bene. Se non ci saranno battute d’arresto, se farò tutto bene e seguirò i consigli, non ci saranno imprevisti. Devo rinunciare alle vacanze perché devo dare priorità al recupero. Ma continuerò a lavorare per essere in buona forma per l’inizio della stagione. Devo prepararmi bene per il 2026 per provare a vincere di nuovo. Dobbiamo farlo“, ha raccontato Marc (fonte: ANSA)

Una stagione in cui tutti lo attenderanno al varco, ma l’iberico è consapevole della situazione: “La pressione ci sarà, proprio come per gli altri tre o quattro piloti che sono in lizza. Vedremo cosa mi riserva il futuro. Ci sono molte cose che devo gestire, ma non vedo l’ora di continuare. Il punto è che devo sempre ascoltare il mio corpo“, ha sottolineato Marquez.

E in conclusione, ha aggiunto: “Piccole cose continuano a presentarsi: dopo così tante cadute, come atleta spingi il tuo corpo al limite, e spesso gli infortuni lasciano il segno su molti piloti, costringendoli a fermarsi; non perché vengono meno le motivazioni, è il loro corpo non ne può più. Quest’inverno lavorerò per recuperare, la fame non è passata: ho voglia di vincere di nuovo. In questo momento, non vediamo l’ora che arrivi l’anno venturo“.