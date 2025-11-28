Alex Vinatzer non avrà un pettorale migliore nel prossimo gigante: la World Entry List aggiornata

Bisognerà pazientare. L’azzurro Alex Vinatzer ha concluso in maniera convincente il secondo gigante della stagione in Coppa del Mondo di sci alpino. L’altoatesino sta abituando a rimonte notevolissime nel corso delle seconde manche ricordando anche quando è accaduto nella prima gara tra le porte larghe a Soelden (Austria).

Sul Rettenbach, lo sciatore gardenese aveva terminato la prima manche in ventunesima posizione, riuscendo poi a guadagnare 13 posti nella seconda run e classificandosi ottavo. La storia si ripetuta sulle nevi di Copper Mountain (USA). In Colorado, lo sciatore nostrano, dopo non aver particolarmente brillato nella prima discesa (20°), si è scatenato nella seconda.

Vinatzer, infatti, ha ottenuto il miglior tempo della run-2, concludendo nell’overall al quinto posto. Piazzamenti che lo vedono nella classifica di gigante al quinto posto. Tuttavia, lo sciatore nostrano dovrà ottenere altri risultati di rilievo per guadagnarsi un numero di partenza migliore. Nell’aggiornamento legato alla World Entry List, l’altoatesino non rientra nella top-15, cosa che gli avrebbe permesso di trovarsi al via del prossimo gigante col pettorale tra l’8 e il 15.

A Beaver Creek (USA), il 7 dicembre, l’atleta azzurro sarà ancora parte del gruppo di atleti al cancelletto di partenza tra il 16 e il 22, dal momento che la sua posizione nell’entry-list citata è il 20°. Una graduatoria frutto delle prestazioni dell’azzurro nel recente passato in gigante, che ha “bisogno” di ulteriori riscontri positivi per un salto di qualità.

WORLD ENTRY-LIST GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1 512269 ODERMATT Marco SUI 100 – 630 126 100 604

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36 80 486 97 116 505

3 512182 MEILLARD Loic SUI 18 13 494 99 31 426

4 54027 BRENNSTEINER Stefan AUT 50 100 284 57 150 377

5 511638 TUMLER Thomas SUI 15 29 378 76 44 346

6 422729 PINHEIRO BRAAT. BRA – 26 359 72 26 313

7 561244 KRANJEC Zan SLO 29 40 301 60 69 310

8 380335 ZUBCIC Filip CRO 16 60 282 56 76 302

9 54320 SCHWARZ Marco AUT 80 50 206 41 130 295

10 422766 STEEN OLSEN Alexander NOR – – 346 69 – 277

11 422732 McGRATH Atle Lie NOR 60 – 220 44 60 236

12 990116 de ALIPRANDINI Luca ITA 9 5 266 53 14 227

13 422507 HAUGAN Timon NOR 22 – 248 50 22 220

14 194935 FAVROT Thibaut FRA 45 9 202 40 54 216

15 54445 HAASER Raphael AUT 40 6 194 39 46 201

16 6532084 RADAMUS River USA 10 16 212 42 26 196

17 6190628 ANGUENOT Leo FRA – 36 181 36 36 181

18 54359 FEURSTEIN Patrick AUT – 14 205 41 14 178

19 20398 VERDU Joan AND 22 15 153 31 37 159

20 6293171 VINATZER Alex ITA 32 45 98 20 77 155