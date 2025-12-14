Lisa Vittozzi: “Gara perfetta, è stata la mia giornata. Per me è un sogno tornare a vincere”

I segnali erano positivi già dalle gare estive sugli skiroll, ma le prime due tappe di Coppa del Mondo hanno certificato il ritorno della miglior Lisa Vittozzi dopo aver saltato per intero la scorsa stagione agonistica causa problemi alla schiena. La stella azzurra, capace di conquistare la Sfera di Cristallo nel 2024, è tornata infatti quest’oggi alla vittoria in un evento individuale del circuito maggiore imponendosi nell’inseguimento di Hochfilzen al termine di una rimonta clamorosa.

La trentenne sappadina, partita per 14ma in base al risultato della Sprint, ha sfoderato una prestazione favolosa dando spettacolo al poligono (20/20 e tempi di rilascio fenomenali) e non lasciando scampo alla svedese Anna Magnusson nell’ultimo giro grazie ad un ottimo passo sugli sci. “Ho fatto una gara perfetta. Una prestazione che significa molto dopo un anno davvero duro. Ho lavorato tanto, a fondo, sapendo che un giorno tutto ciò avrebbe pagato. Oggi è stata la mia giornata, l’ultimo giro è stato speciale“, dichiara l’italiana all’IBU faticando a contenere la commozione.

Il successo in Coppa del Mondo mancava dal 16 marzo 2024, quando Vittozzi primeggiò nell’inseguimento di Canmore ipotecando di fatto la conquista della Sfera di Cristallo. “Per me è un sogno che si realizza poter tornare sul gradino più alto del podio. Mi sto godendo ogni giorno di questa nuova stagione e mi sto divertendo: ero sicura che questi risultati sarebbero arrivati“, ha aggiunto la nativa di Pieve di Cadore.

“Finalmente ho fatto una gara perfetta. Sono partita per divertirmi oggi e ci sono riuscita, quindi sono davvero contenta. Tornare sul podio è un’emozione incredibile, aspettavo questo giorno da tanto tempo e ha ripagato tutti i pianti ed i momenti difficili che ho passato nell’ultimo anno. Sono contenta e mi godrò questo momento adesso“, le parole di Vittozzi alla FISI.