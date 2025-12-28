L’Inter vince il big match di Bergamo, Milan e Napoli restano in scia alla capolista in Serie A

Oggi, domenica 28 dicembre, si sono disputate altre quattro partite valevoli per la diciassettesima e terzultima giornata del girone d’andata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il turno verrà completato domani sera da Roma-Genoa in un Monday Night che rappresenterà per l’occasione anche l’ultimo match dell’anno solare per il massimo campionato.

In attesa della sfida dell’Olimpico, sono arrivate tre vittorie importanti per le principali candidate allo Scudetto che rispondono dunque al successo esterno della Juventus nell’anticipo e conservano le prime tre posizioni della classifica. Il risultato più pesante è sicuramente il successo dell’Inter capolista a Bergamo sull’Atalanta per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez e al clamoroso errore sotto porta di Samardzic nel finale.

La banda di Cristian Chivu resta quindi in vetta alla graduatoria con 36 punti a +1 sul Milan, che nel lunch match si era sbarazzato dell’Hellas Verona con un netto 3-0 firmato dal solito Pulisic e dall’inedita doppietta di Nkunku. I rossoneri resistono al secondo posto con una lunghezza di vantaggio sui campioni d’Italia in carica del Napoli, reduci dal trionfo nella Final Four di Supercoppa a Riad.

I partenopei sono tornati alla vittoria dopo il brutto ko di Udine, imponendosi sul campo della Cremonese per 2-0 con la doppietta di Hojlund e restando in scia alle milanesi. Da registrare infine il pareggio 1-1 nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, con i felsinei che lasciano sul piatto punti preziosi venendo scavalcati dal Como in sesta posizione mentre i neroverdi continuano a navigare esattamente a metà classifica.