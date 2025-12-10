Lewis Hamilton ammette: “Ora voglio allontanarmi da tutto”. Quale futuro in Ferrari?

Per la prima volta nella sua carriera Lewis Hamilton ha concluso la stagione di F1 senza salire in alcun GP sul podio. Un risultato molto negativo, frutto di una situazione in cui le esigenze del britannico non si sono ben fuse con quella della Ferrari e i riscontri in pista non sono stati quelli che si speravano.

Una serie di primati negativi, come quello delle quattro eliminazioni consecutive nella Q1 delle qualifiche, che descrive il 2025 di Hamilton in maniera “funerea”. E ora per Lewis la necessità è quella di staccare la spina, prima di tornare al volante in un Mondiale dai connotati sconosciuti. Già, la rivoluzione tecnica con macchine e power unit nuove.

“In questo momento, tutto ciò che voglio è andare in vacanza. Voglio allontanarmi da tutto e parlare con nessuno. Non risponderò al telefono, sarò completamente isolato“, aveva dichiarato ai microfoni dopo il GP il sette-volte iridato dopo l’ultima gara ad Abu Dhabi. “Ho ricevuto un supporto incredibile da parte di tante persone che viaggiano in tutto il mondo e questo mi dà la motivazione per continuare a spingere“, ha aggiunto.

Motivazioni che dovranno essere alte per dare un seguito all’avventura a Maranello. Da alcune settimane si parla di avvicendamenti dal 2027, in riferimento al giovane britannico Ollie Bearman, cresciuto nell’Academy Ferrari e in grande ascesa quest’anno con la Haas. Tanto dipenderà dagli stimoli di Hamilton in pista e fuori e le prestazioni della prossima monoposto saranno il fattore decisivo.