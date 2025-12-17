Descrizione YouTube (SEO ottimizzata)

✨ Nuovo appuntamento con Ginnasticomania ✨

In questa puntata speciale, Chiara Sani ci porta dietro le quinte del Grand Prix di Ginnastica Artistica, per incontrare due delle Fate più giovani e promettenti della Nazionale italiana ‍♀️

Giulia Perotti, fresca campionessa italiana assoluta, è stata una delle protagoniste del trionfo azzurro agli Europei di Lipsia, culminato con la medaglia d’oro a squadre.

Accanto a lei Emma Fioravanti, anche lei oro europeo a squadre e talento esplosivo al corpo libero, dove ha conquistato uno splendido bronzo al Trofeo Internazionale di Jesolo.

Per entrambe, i Campionati del Mondo hanno rappresentato il debutto assoluto sulla scena iridata : un’esperienza unica, fatta di emozioni fortissime, prime responsabilità, sogni che prendono forma e nuovi obiettivi da inseguire.

In questa chiacchierata intima e autentica con Chiara Sani, Giulia ed Emma raccontano cosa significa indossare la maglia azzurra ai massimi livelli, tra entusiasmo, crescita personale e la voglia di continuare a stupire.

Una puntata intensa ma piena di freschezza, che fotografa perfettamente il momento d’oro della ginnastica artistica femminile italiana.

