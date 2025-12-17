Kate Antropova giocherà in Turchia nella prossima stagione? La rivelazione della compagna di squadra

Al sito sportklub.n1info.rs, Maja Ognjenović, palleggiatrice serba di Scandicci, ha anticipato il trasferimento, a partire dalla prossima stagione, di Ekaterina Antropova, campionessa olimpica con l’Italia e vincitrice del Mondiale per Club con la squadra toscana, alla formazione turca dell’Eczacibasi.

Maja Ognjenović ha affermato nel corso di un’intervista: “Per lei, ma anche per altre ragazze, questa è l’ultima stagione a Scandicci. Non è un segreto che Antropova giocherà all’Eczacibasi, i primi, i più importanti trasferimenti sono già iniziati“.

Prosegue la palleggiatrice: “Per quanto riguarda Ekaterina, questa è la mia terza stagione con lei, ora ha 22 anni ed è già una grande giocatrice. Sono testimone vivente di come sia progredita in tutti gli elementi. Non voglio paragonare Tijana e Antropova, Tića era sicuramente la più talentuosa, ma Ekaterina è così dedita, seria, desiderosa di successo e progresso, che è semplicemente incredibile“.

Le qualità che fanno la differenza: “Riesce a rimanere più a lungo in allenamento per imparare qualche mossa in difesa o a muro. Analizza spesso le sue partite, ma anche quelle degli altri. Per non parlare di quanto si prenda cura della sua dieta, del recupero, di come si comporta fuori dal campo, di cosa fa, di quali libri legge“.