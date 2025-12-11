In questa puntata di Motor News, Beatrice e Luca analizzano la splendida gara di Abu Dhabi e tracciano il bilancio definitivo della stagione di Formula 1 più lunga di sempre. Un’annata che non ha colpito per il risultato finale, ma per l’incredibile crescita di quei piloti che, pur senza ambizioni di vittoria, hanno saputo imporsi con prestazioni solide, costanti e spesso sorprendenti. Tra rookie che hanno impressionato al debutto e outsider capaci di tenere testa ai nomi più pesanti della griglia, questa stagione ha offerto un livello di competitività inaspettato. Nel video si parla dei protagonisti più sottovalutati, delle squadre che hanno estratto il massimo dal proprio pacchetto tecnico e di come questi risultati influenzeranno il futuro della Formula 1. Un recap completo per chiudere al meglio il campionato e capire quali storie dovremo seguire nella prossima stagione.