In Coppa Europa vince solo l’Italia! Spunta Giulia Valleriani nello slalom di Mayrhofen

L’Italia piazza il poker nella Coppa Europa femminile di sci alpino. Continua l’incredibile momento della squadra azzurra che conquista il quarto successo su quattro gare nel circuito continentale. Questa volta a salire sul gradino più alto del podio, per la prima volta in carriera, è Giulia Valleriani, che completa una fantastica rimonta nella seconda manche e trionfa nello slalom di Mayrhofen/Hippach.

La ventunenne laziale aveva chiuso al settimo posto a metà gara ed è stata strabiliante nella seconda manche, imponendosi anche con distacchi importanti sulle avversarie. Al secondo posto ha concluso l’austriaca Leonie Raich, staccata di 61 centesimi dall’azzurra, recuperando comunque tre posti nella seconda manche.

Sul podio ci sale anche la svizzera Aline Danioth (+0.80), che ha preceduto la connazionale Eliane Christen (+0.83) e l’austriaca Natalie Falch (+0.87), che era in testa dopo la prima manche. Un’altra gara decisamente positiva per tutta la squadra azzurra, visto che sesta e settima hanno chiuso rispettivamente Alice Pazzaglia (+1.04) ed Ambra Pomarè (+1.25).

Ottava posizione per la francese Marie Lamure (+1.38) davanti a Beatrice Sola (+1.52), quarta azzurra tra le prime dieci e molto brava a recuperare undici posizioni nella seconda manche. Dodicesima Laura Steinmair (+1.89), sedicesima Annette Belfrond (+2.18), ventiquattresima Francesca Carolli (+2.96) e ventinovesima Emilia Mondinelli (+5.12).

La classifica generale di Coppa Europa in questo momento è storica per l’Italia, visto che ci sono ben cinque azzurre nelle prime cinque posizioni. In testa c’è Alice Pazzaglia con 270 punti davanti a Steinmair (204), Pomarè (188), Agnelli (176) e Mathiou (144).