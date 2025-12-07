LE DOPPIA TUTTE! Simona Quadarella monopolizza i 1500 sl e si laurea campionessa d’Europa in vasca corta

Altra finale ed altro oro per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Era la favorita per il titolo e non ha deluso le aspettative Simona Quadarella che ha dominato l’ultimo atto dei 1500 stile libero donne, salendo sul gradino più alto del podio per la prima volta in una rassegna continentale in vasca da 25 metri (prima italiana di sempre a riuscirci).

La romana ha chiuso la sua finale con il crono di 15’29″93, tempo molto vicino al record italiano fatto segnare a Roma (15’29″94). L’italiana, a Lublino già argento nei 400 e negli 800 sl, in assenza della sua rivale Isabel Gose, ha completato la prova praticamente in solitaria, prendendo il largo già nelle prime vasche ed allargando il suo gap sulle avversarie nel corso della gara.

Seconda posizione, lontanissima dalla migliore prestazione, per la tedesca Maya Werner che chiude con il tempo di 15’47″00. Sale sul gradino più basso del podio l’ungherese Ajna Kesely che conquista il bronzo in 15’51″73.