Golf, Straka e Scheffler danno spettacolo all’Hero World Challenge. Il n.1 al mondo tenta la tripletta

Sono l’austriaco Sepp Straka e l’americano Scottie Scheffler ad aver acceso il moving day all’Hero World Challenge, torneo che mette in palio 5 milioni di dollari e che si sta disputando alle Bahamas all’Albany Golf Club. Straka, dopo una sabato in -8 si è preso la leadership dell’evento con uno score totale sulle 54 buche di -17 mentre il n.1 al mondo Scheffler si trova ad una sola lunghezza di distanza (-16) dopo un 3º round in -7.

Il torneo, organizzato da Tiger Woods, riunisce su invito alcuni dei migliori giocatori del mondo (sono 20 in totale i partecipanti). Così, in 3ª piazza a pari merito Alex Noren si ritrova appaiato con il nipponico Hideki Matsuyama (già vincitore qui nel 2016) a -14. Ancora bene, seppur perdendo contatto con la vetta della classifica, Wyndham Clark. Lo statunitense dopo la terza giornata è in T5 a -13 (-3 di giornata) insieme al connazionale J.J. Spaun. Chiudono la top 10 Justin Rose e Cameron Young in T7 a -12 e Sam Burns, Corey Conners e Harris English in T9 a -10.

Brutto giro per Akshay Bhatia, nelle prime posizioni dopo 36 buche ma scivolato in T12 a -8 dopo un +2 che gli sta stretto. Scende invece sotto par Jordan Spieth che alla vigilia del sabato si trovava in +1. Unico sopra par si conferma, invece, Chris Gotterup che sta peggiorando il suo score di giorno in giorno (totale di +5).

Scottie Scheffler torna, dunque, tra le prime posizioni ed è pronto a mettere il suo 3º sigillo (tra l’altro consecutivo) in un torneo che non è mai stato vinto così tante volte (dovesse accadere) dalla stessa persona. Sarà una domenica scoppiettante alle Bahamas e il team leader è programmato per scendere sul tee della 1 alle 18:25 ora italiana.