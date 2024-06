Golf: una grande Francesca Fiorellini è terza all’Open d’Italia femminile. Vince Amy Taylor, anche Fanali ottima in alto

Splendida performance in chiave Italia all’Open d’Italia femminile. Sono due, infatti, le golfiste che chiudono nei posti di testa del torneo giunto alla 27a edizione e facente parte del Ladies European Tour. Per Francesca Fiorellini, infatti, arriva il terzo posto con lo score di -7, ottenuto dopo una prova costantemente ai piani alti della classifica. Importante a maggior ragione, questo risultato, considerato che tra pochissimi giorni per lei si apriranno le porte della maturità, per la quale non si può che augurarle il miglior esito possibile. Assieme a lei, in top 10 anche Alessandra Fanali, autrice come Fiorellini di un terzo e ultimo giro in 67 per riuscire a ottenere la sesta posizione a -6.

La vittoria va all’inglese Amy Taylor (-10, 70 67 69, 206 colpi), che per la prima volta riesce a impadronirsi di un torneo sul circuito europeo. Giro sostanzialmente a conservare per lei, anche se la lotta è fino all’ultimo con la spagnola Maria Hernandez, staccata di un colpo rispetto a lei. Il podio, oltre che da Fiorellini, è occupato anche dalla francese Camille Chevalier e dalla portacolori di Singapore Shannon Tan.

Molto ricco il gruppo delle seste, quelle che si trovano assieme a Fanali. Troviamo infatti l’austriaca Emma Spitz, l’australiana Kirsten Rudgeley, l’indiana Diksha Dagar e la slovena Pia Babnik, anche se nell’ultimo giro nessuna regge il ritmo dell’italiana.

A proposito di Italia, da rimarcare anche gli altri piazzamenti. Con una prova di costanza, finisce a-1 e al 19° posto Virginia Elena Carta, che rimane così in piena lotta per potersi guadagnare il secondo pass dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. 24a e pari con il par Carolina Melgrati, ancora una volta in buona evidenza nell’Open di casa, mentre chiude male Emma Lundgren, in giornata no (79 colpi) e 67a a +10.