Golf, Amy Taylor irrompe al comando del Ladies Italian Open ad un round dal termine. Ancora bene Fiorellini

Le migliori golfiste del circuito europeo continuano a darsi battaglia nel Ladies Italian Open (montepremi 300 mila euro), evento nato nel 1987 ed organizzato dal Ladies European Tour. Siamo giunti al termine del secondo round con un cambio della guardia in vetta alla leaderboard. Al comando della kermesse italiana troviamo infatti l’inglese Amy Taylor, che si issa in testa grazie all’ottimo -5 odierno.

La battistrada guida con il punteggio complessivo di -7 (137 colpi) e vanta una lunghezza di margine sulla svizzera Tiffany Arafi. -5 e terza posizione per il quartetto composto dall’indiana Diksha Dagar, dalla golfista di Singapore Shannon Tan, dalla slovena Pia Babnik e dalla spagnola Fatima Fernandez Cano. Scorrendo la classifica troviamo al settimo posto con lo score di -4 l’australiana Kirsten Rudgeley, l’americana Katherine Muzi e l’iberica Maria Hernandez.

Sul percorso par 72 del Golf Nazionale di Roma (Italia) completano la top ten con il punteggio di -3 l’australiana Whitney Hiller e le spagnole Elena Hualde e Luna Sobron Galmez. Ancora un round solido per Francesca Fiorellini, che replica il -1 dell’esordio assestandosi in 13esima piazza con lo score di -2 a contatto con le zone alte della classifica. Sorridono anche Alessandra Fanali e Carolina Melgrati, entrambe 17esime con -1. Quest’ultima, non ancora passata al professionismo, si sta ben disimpegnando al cospetto con alcune delle migliori giocatrici del LET.

Risale Virginia Elena Carta, che piazza un buon -1 di giornata portandosi alla pari con il par al 27° posto. Evita il cut Emma Lundgren, stacca a +3 ma salva per il rotto della cuffia. Nulla da fare infine per Giulia Sergas, Stefania Croce, Marta Spiazzi, Marilde Andreozzi e Lucrezia Colombotto Rosso. Domani spazio all’ultimo e decisivo round.