Giulia Gennari si trasferisce a Perugia per cercare la salvezza, rescisso il contratto con Scandicci

Notizia di volley mercato nel pieno della stagione: Giulia Gennari e Scandicci hanno rescisso il contratto in maniera consensuale. La palleggiatrice ha indossato la maglia della Savino Del Bene per un anno e mezzo, durante il quale ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla destra e la conseguente operazione, affrontando poi l’intero percorso riabilitativo sotto la guida del club toscano.

La regista ha collezionato 12 presente nella regular season di Serie A1, andando a referto con 16 punti complessivi (5 ace, 7 muri). Subito dopo l’annuncio della chiusura dell’avventura con Scandicci, è arrivata la comunicazione dell’ingaggio da parte di Perugia: la 29enne, che tra il 2019 e il 2022 vestì la maglia di Conegliano e poi fu protagonista per due anni a Bergamo, si è accasata tra le rossonere.

Nel suo palmares figurano due scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, una Champions League e due Mondiali per Club, vinti quando era la riserva di Joanna Wolosz con le Pantere. La regista ha dichiarato: “Sono molto contenta di questa opportunità, per me è una chance per tornare a giocare con continuità e sono convinta che insieme potremo raggiungere la salvezza“.

La formazione umbra occupa il penultimo posto nella classifica di Serie A1 con 12 punti, a tre lunghezze da Firenze e Monviso e con due punti di margine nei confronti di San Giovanni in Marignano. Prossimo impegno sabato 3 gennaio (ore 20.30) nel fondamentale scontro salvezza contro Cuneo di fronte al proprio pubblico del PalaBarton.