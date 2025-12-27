Giorgia Collomb spezza la serie negativa e si qualifica nel gigante di Semmering

Con il 27° posto al termine della prima manche nel gigante di Semmering, in Austria, Giorgia Collomb è tornata a qualificarsi per la seconda run in Coppa del Mondo dalle Finali di Sun Valley della scorsa stagione, gara alla quale erano qualificate soltanto in 29.

In quell’occasione l’azzurra fu 14ma, andando a punti (riservati alle prime 15). Per ritrovare la qualifica in una consueta gara di Coppa del Mondo, invece, bisogna tornare indietro allo slalom di Killington del 1° dicembre 2024, quando fu 16ma, nella stessa località in cui il giorno prima era stata anche 19ma in gigante.

Da quelle due gare, escludendo le Finali di Coppa del Mondo precedentemente citate, fino ad oggi erano trascorse 18 gare di Coppa del Mondo senza riuscire a disputare la seconda manche, con 3 uscite di scena nella prima manche e ben 15 run al di fuori delle prime 30.

PRECEDENTI COLLOMB IN COPPA DEL MONDO

16-12-2025 Courchevel FRA Slalom DNF1

07-12-2025 Tremblant CAN Gigante DNQ

06-12-2025 Tremblant CAN Gigante DNQ

30-11-2025 Copper Mountain, CO USA Slalom DNQ

29-11-2025 Copper Mountain, CO USA Gigante DNQ

23-11-2025 Gurgl AUT Slalom DNQ

15-11-2025 Levi FIN Slalom DNF1

25-10-2025 Soelden AUT Gigante DNQ

25-03-2025 Sun Valley USA Gigante 14

23-02-2025 Sestriere ITA Slalom DNQ

22-02-2025 Sestriere ITA Gigante DNF1

21-02-2025 Sestriere ITA Gigante DNQ

30-01-2025 Courchevel FRA Slalom DNQ

21-01-2025 Kronplatz ITA Gigante DNQ

14-01-2025 Flachau AUT Slalom DNQ

05-01-2025 Kranjska Gora SLO Slalom DNQ

04-01-2025 Kranjska Gora SLO Gigante DNQ

29-12-2024 Semmering AUT Slalom DNQ

28-12-2024 Semmering AUT Gigante DNQ

01-12-2024 Killington USA Slalom 16

30-11-2024 Killington USA Gigante 19

23-11-2024 Gurgl AUT Slalom DSQ2

16-11-2024 Levi FIN Slalom DNQ

26-10-2024 Soelden AUT Gigante DNQ