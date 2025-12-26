Sci alpino, niente gare a Bormio quest’anno: la novità Livigno come ultimo banco di prova del 2025

Il 2025 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude con una novità assoluta. Quest’anno non ci sarà il classico appuntamento a Bormio, visto che la Stelvio sarà la pista delle Olimpiadi, ma si terrà un superG in quel di Livigno, che per la prima volta nella sua storia ospita una gara del Circo Bianco. Si correrà sulla Li Zeta e c’è grande attesa per una pista che promette essere selettiva e decisamente molto tecnica, con la speranza di offrire un grande spettacolo.

C’è grande attesa in casa Italia e non solo perchè Paris e compagni potranno correre ancora davanti al pubblico di casa. Il settore della velocità ha finora offerto davvero delle ottime prestazioni e anche l’ultimo superG in Val Gardena sulla Saslong ha confermato questo trend. Una gara che ha visto il meraviglioso primo podio della carriera per Giovanni Franzoni, ma anche un pazzesco sesto posto dell’eterno Christof Innerhofer, senza dimenticare un ritrovato Mattia Casse e un Guglielmo Bosca che si gioca proprio con Inner la convocazione olimpica.

Un’ultima gara in Val Gardena che non ha sorriso a Dominik Paris, che ha ottenuto decisamente migliori risultati nelle due libere disputate. L’altoatesino, però, ha dimostrato di essere in ottima forma e sicuramente cercherà di essere protagonista, andando a caccia del primo podio della stagione in superG.

Visto che non si è mai corso in quel di Livigno, c’è sicuramente l’effetto novità da tenere conto. Nessuno ha dei punti di riferimento e dunque può davvero succedere di tutto in questa gara. Certo il pronostico comunque pende sempre dalla parte di Marco Odermatt e dei suoi connazionali Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Stefan Rogentin.

Magari si può ripetere anche la clamorosa sorpresa della Val Gardena, con il pazzesco successo del ceco Jan Zabystran. Fari puntati anche in casa Austria, soprattutto con Vincent Kriechmayr, ma attenzione anche a Daniel Hemetsberger, Raphael Haaser e Stefan Babinsky. In Val Gardena erano in grande forma i francesi, in particolare Nils Allegre; mentre tra le fila norvegesi mancherà l’infortunato Fredrix Moeller e soprattutto bisognerà capire se Aleksander Aamodt Kilde darà segnali di crescita dopo le sue prime gare dal rientro in pista.