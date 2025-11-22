Ginnastica artistica, Colas perde da super favorita ai Mondiali juniores! Rivelazione Minamino, Calaciura 11ma

Elena Colas partiva con tutti i favori del pronostico nella finale del concorso generale individuale ai Mondiali juniores di ginnastica artistica, ma la talentuosa francese è incappata in errori e cadute che l’hanno frenata sulla pedana di Manila (Filippine). La 15enne, le cui dote tecniche sono acclarate e che avrà un futuro radioso tra le grandi, si è dovuta accontentare della medaglia d’argento con il punteggio di 53.298 (14.066 al volteggio, 12.666 alle parallele asimmetriche, 13.200 alla trave, 13.366 al corpo libero).

La transalpina si è fermata a tre decimi abbondanti dalla giapponese Yume Minamino, che ha stupito tutti e si è laureata Campionessa del Mondo sul giro completo con il riscontro di 53.632 (13.566 alla tavola, 13.366 sugli staggi, 13.700 sui dieci centimetri, 13.000 al quadrato). I D Score di Colas sono però impressionanti: 5.0, 6.0, 5.5, 5.5, tutti da annotare in vista del passaggio al piano superiore, lungo il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Due giapponesi sul podio: la classe 2011 Minamino è stata affiancata dalla sua connazionale Misa Nishiyama (classe 2010), terza con il totale di 53.066. Niente medaglie per le statunitensi Lavienna Crain (quarta con 52.399) e Caroline Moreau (quinta con 51.599), apparse non brillantissime dal punto di vista tecnico. A seguire la russa Milana Kaiumova (51.332), la francese Maiana Prat (51.232) e la cinese Shuting Jiang (51.165).

Eleonora Calaciura ha purtroppo commesso un grave errore alle parallele asimmetriche (11.800, 5.1 il D Score), sporcando una gara che sugli altri attrezzi si era rivelata molto solida e concreta: 13.233 al volteggio (9.033 per un’esecuzione molto pulita), 13.066 alla trave (5.2 la nota di partenza), 12.633 al corpo libero (4.9 per le difficoltà).

La classe 2010 siciliana, tesserata per la Juventus Nova Melzo e allenata da Lara Battaglia, ha chiuso la propria avventura sul giro completo all’undicesimo posto con il totale di 50.732 e ora cercherà di essere protagonista nella finale di specialità al corpo libero: lunedì 24 novembre scenderà in pedana con l’ottavo e ultimo punteggio di ammissione, pronta a recitare il ruolo di outsider.

Mia Proietti ha invece pagato delle sbavature sui dieci centimetri (11.733, 5.0 il D Score) e al corpo libero (11.400, 5.0 la nota di partenza), da annotare però un ottimo salto al volteggio (13.833) e il 12.166 alle parallele asimmetriche (12.166). La classe 2011 romana ha terminato al sedicesimo posto con il riscontro di 49.132 e domani si cimenterà nell’atto conclusivo alla tavola.