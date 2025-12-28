Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Giada D’Antonio esce sulla devastata pista di Semmering. Era in corsa per la qualificazione
Giada D’Antonio ha fatto il proprio esordio nella Coppa del Mondo di sci alpino: c’era enorme attesa per il debutto della 16enne campana nel massimo circuito internazionale itinerante, considerando il grandissimo talento dell’azzurra e l’interesse mediatico generato nelle ultime settimane. L’atleta di San Sebastiano al Vesuvio si è cimentata con lo slalom di Semmering, scendendo con l’altissimo pettorale numero 70, figlio delle poche gare disputate ai massimi livelli.
Dopo le due vittorie negli slalom FIS di Schilthorn e la trasferta di Nor-Am Cup a Copper Mountain (con la top-10 sfiorata nei due giganti), a cui avevano fatto seguito il successo in una gara nazionale juniores a Moena e la settima piazza in un evento nazionale a Kronplatz, Giada D’Antonio è andata all’attacco sulla pista austriaca, sensibilmente danneggiata dopo i tanti passaggi e caratterizzata da buche marcate. La nostra portacolori ha ben sciato e nei primi due intermedi stava strabiliando: a metà gara è transitata con un distacco di 2.54 dalla svizzera Camille Rast.
L’azzurra era in piena corsa per rientrare tra le migliori 30 e qualificarsi alla seconda manche, impresa che sarebbe stata superlativa considerando il debutto e l’altissimo pettorale. Purtroppo, però, la 16enne ha commesso un errore ed è uscita dal tracciato nel corso del terzo intermedio: si è presa qualche rischio, ma si è visto un talento cristallino e tutto da sgrezzare, con ampi margini di miglioramento e che può davvero crescere in maniera esponenziale.
La pista visibilmente danneggiata ha mietuto ben 39 vittime sulle 79 partenti: soltanto 40 atlete sono giunte al traguardo, nei fatti la metà delle sciatrici al via. L’ultima ammessa alla seconda manche (in programma alle ore 17.45) è la norvegese Bianca Bakke Westhoff, trentesima a 5.94: con il ritmo tenuto nella prima parte di gara, Giada D’Antonio sarebbe stata ampiamente sotto i sei secondi e avrebbe superato il taglio.
Il pettorale più alto ad essersi qualificato è il 56 dell’austriaca Natalie Falch (20ma a 3.95). La rivedremo presto in Coppa del Mondo? Nel weekend del 3-4 gennaio sono in programma un gigante e uno slalom a Kranjska Gora (Slovenia), vedremo se sarà subito della partita. Sarà poi necessaria la gavetta in Coppa Europa (dove non ha mai gareggiato…).