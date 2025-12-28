Camille Rast spunta a sorpresa nello slalom di Semmering. Shiffrin deve inseguire dopo la prima manche

C’è una novità al termine della prima manche dello slalom di Semmering. Mikaela Shiffrin, infatti, non è in testa alla classifica, ma a comandare la gara c’è la svizzera Camille Rast. Lotta per la vittoria davvero apertissima, visto che i distacchi sono comunque minimi.

Rast conduce con soli 9 centesimi di vantaggio su Lara Colturi, con l’italiana che corre per l’Albania che potrebbe davvero trovare la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Terza posizione per l’austriaca Katharina Liensberger, staccata di 34 centesimi dall’elvetica.

Solamente quarta Mikaela Shiffrin, che sarà dunque costretta alla rimonta per mantenere l’imbattibilità stagionale in slalom. L’americana paga 54 centesimi da Rast, complice una parte finale dove ha perso oltre quattro decimi. Alle spalle di Shiffrin hanno concluso l’austriaca Katharina Truppe (+0.66) e la svizzera Wendy Holdener (+0.85).

Il distacco sale sopra il secondo dalla settima posizione dell’americana Paula Moltzan (+1.41). Ottava e nona le svedesi Cornelia Oehlund (+1.65) ed Anna Swenn Larsson (+2.03). Completa la Top-10 la croata Zrinka Ljutic (+2.13), che continua ad essere lontana dall’atleta capace di vincere la Coppa di slalom nella passata stagione.

Top-10 molto difficile da raggiungere per Lara Della Mea, anche se occupa la tredicesima posizione. La nativa di Tarvisio ha un ritardo molto alto (+3.06) al termine di una prima manche dove non è mai riuscita a trovare il ritmo. Ancora più indietro, invece, Martina Peterlini (+4.14).