Giada D’Antonio e Anna Trocker in Coppa del Mondo senza aver mai fatto Coppa Europa: scelta azzardata o rischio calcolato?

Giada D’Antonio e Anna Trocker faranno il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino tra il 27 e il 28 dicembre, quando a Semmering (Austria) andranno in scena un gigante e uno slalom. Esordio nel massimo circuito internazionale itinerante per due grandi promesse del movimento tricolore, che hanno tutte le carte in regola per emergere in determinati contesti e che secondo gli addetti ai lavori potrebbero avere un futuro radioso davanti a loro.

Per Anna Trocker, altoatesina di Fiè allo Scilar che oggi compie 17 anni, ci sarà spazio tra le porte larghe nella giornata di sabato accanto a Sofia Goggia, Asja Zenere, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Ambra Pomarè. Per Giada D’Antonio, 16enne napoletana di San Sebastiano al Vesuvio ma di stanza a Predazzo, l’appuntamento sarà domenica tra i pali stretti insieme a Lara Della Mea, Martina Peterlini, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Giulia Valleriani.

Due grandi rivelazioni che approderanno ai piani alti senza essere passate dalla Coppa Europa, il circuito minore che nella quasi totalità dei casi rappresenta una tappa irrinunciabile per gli atleti che potenzialmente hanno le doti per gareggiare in Coppa del Mondo. Anna Trocker ha nei fatti esordito il 24 novembre 2024 in un evento nazionale juniores, ha saputo conquistare tre podi sul finire della passata annata agonistica in eventi FIS (seconda nel gigante di Madesimo, seconda e prima negli slalom di Folgaria) e in questa annata agonistica ha saputo brillare nella Nor-Am, un circuito minore in Nord America equivalente nei fatti alla Coppa Europa: quinta e seconda in gigante, poi una splendida vittoria in slalom. Negli ultimi due giorni si è cimentata tra i rapid gates a Kronplatz: ottavo in una gara di livello nazionale e prima in un evento juniores.

Giada D’Antonio ha esordito con il botto, vincendo i due slalom FIS disputati a Schilthorn il 19-20 novembre 2025. Successivamente l’azzurra ha preso parte alle gare di Nor-Am Cup (undicesima e tredicesima in gigante, non ha portato a termine la prima manche dello slalom), il 19 dicembre ha vinto il gigante juniores di Moena e ha chiuso in settima piazza lo slalom nazionale di Kronplatz. Evidenziamo i distacchi accumulati dalle due promesse a Plan de Corones dalla vincitrice Giulia Valleriani: 2.06 e 2.26 secondi. Ritardi da prendere con le pinze, lo staff tecnico avrà indubbiamente fatto le proprie valutazioni in vista del salto di Semmering.

La scelta di esordire in maniera così repentina in Coppa del Mondo è un azzardo? I risultati conseguiti in stagione e il distacco accumulato da Valleriani (ma anche da Alcie Pazzaglia e Ambra Pomarè) aprono l’interrogativo, ma vedremo quale sarà il responso in Austria. Di sicuro Trocker e D’Antonio avranno pettorali di partenza molto alti e non sarà semplice battagliare per qualificarsi alla seconda manche. Un evento ritardo cospicuo dalle migliori potrebbe avere delle ripercussioni a livello psicologico.