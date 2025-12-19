Giada D’Antonio monopolizza un gigante nazionale FIS a Moena: distacchi abissali

Giada D’Antonio ha vinto il gigante di Moena, evento classificato come gara nazionale juniores. La 16enne campana si è imposta nel Trofeo Le Formiche di Fabio Vettori andato in scena sulle nevi dolomitiche e ha così conquistato il terzo successo in carriera dopo i due successi ottenuti negli slalom FIS andati in scena a Schilthorn (Svizzera) lo scorso 19-20 novembre.

Una delle più grandi promesse dello sci alpino italiano, di ritorno dalla trasferta di Copper Mountain dove ha sfiorato la top-10 negli eventi di Nor-Am (l’equivalente della Coppa Europa in Nord America, uno dei circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo), ha offerto una prestazione di spessore e ha trionfato con il tempo complessivo di 2:14.51.

L’azzurra si è presentata al cancelletto di partenza con il pettorale numero 12 e nella prima manche ha siglato il secondo crono (1:08.77), chiudendo con un ritardo di nove centesimi dalla britannica Maisie Blyth. Nella seconda è risultata la migliore in assoluto (1:05.74), la rivale diretta per il successo è uscita di scena e così la nostra portacolori ha festeggiato una bella vittoria.

Podio tutto italiano all’Alpe di Susi e cinque italiane nella prime sei posizioni: alle spalle di D’Antonio si sono piazzate Nora Damian (seconda a 1.42) e Lavinia Paci (terza a 1.47), Dorothea Mobiglia (quinta a 3.07) e Chiara Roat (sesta a 3.10) hanno chiuso dietro alla statunitense Emma Guggenheimer (quarta a 2.14). In top-10 anche Andrea Martina Telini (decima a 4.41), preceduta dalla ceca Tereza Koutna, dalla statunitense Noelle Roth e dall’altra ceca Lara Huml.

Quello odierno era il secondo gigante a Moena, ieri Giada D’Antonio non aveva portato a termine la prima manche e la gara era stata vinta da Dorotea Mobiglia, salita sul podio insieme a Lavinia Paci e Nora Damian. Si era a lungo vociferato di un possibile impegno di Giada D’Antonio in Coppa Europa, ma agli slalom della Valle Aurina (19-20 dicembre) sono stati preferiti gli eventi juniores di Moena.