Fernando Alonso ironizza sul titolo all’ultima gara: “Dormiranno tranquilli, non come me che nel 2010 avevo una macchina 6-7 decimi più lenta”

Calerà il sipario quest’oggi sulla stagione di F1. Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il Mondiale piloti si deciderà e sono tre in lizza per la conquista dell’iride: il britannico Lando Norris, l’australiano Oscar Piastri della McLaren e l’olandese Max Verstappen della Red Bull.

Una situazione che ricorda per certi versi il campionato 2010 con Fernando Alonso protagonista con la Ferrari, opposto alle due vetture di Milton Keynes dell’australiano Mark Webber e del tedesco Sebastian Vettel.

Un esito poco fortunato per Nando che, anche per un errore di strategia, non riuscì a conquistare il campionato con la Rossa, a vantaggio di Vettel. Ai microfoni di Sky Sport, l’asturiano ha ironizzato su come dormiranno Verstappen, Norris e Piastri prima di giocarsi il Mondiale: “Credo che dormiranno bene, ognuno ha la sua routine. Come dormivo io? Un po’ peggio, l’ultima volta che mi giocavo il titolo avevo una macchina 6-8 decimi più lenta“, la stoccata alla Rossa, pensando a quel campionato.

Un Alonso che ha conquistato un’eccellente terza fila nelle qualifiche di ieri con l’Aston Martin. Lo spagnolo spera l’anno venturo di avere una monoposto competitiva per poter avere ancora una possibilità di lottare per qualcosa di importante. L’avvento di Adrian Newey nel team potrebbe essere un buon indicatore. Non resta che attendere.