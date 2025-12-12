Federico Pellegrino sul portabandiera: “Tutto questo mi rende fiero e orgoglioso”

Una giornata speciale per Federico Pellegrino. A ora di pranzo la notizia, essere tra i quattro portabandiera dell’Italia nei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. “Saranno, a Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone e a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana“, l’annuncio del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.

“Oggi è un giorno importante ed ho scelto di annunciare i nomi dei portabandiera. Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità, sono 12 i mesi, le ore, e i segni zodiacali, ma la parola che mi sta più a cuore è l’armonia che in tutte le circostanze stiamo cercando di portare avanti, il desiderio che ci sia un mondo in armonia, quello di cui ci occupiamo noi. Vorrei che fossimo di esempio. L’armonia è stata anche la chiave dello sviluppo di Milano Cortina”, ha concluso il massimo dirigente dello sport italiano.

Pellegrino, dunque, concluderà la propria carriera nei Giochi, avendo anche questo “incarico” molto particolare e speciale. Un percorso agonistico ricco di soddisfazioni, tra cui l’ultima c’è stata oggi col podio nella team sprint a tecnica libera di Davos (Svizzera), terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo. Un secondo posto, insieme a Elia Barp, il primo della stagione e molto significativo per Chicco.

“Apprendo la notizia con gioia e molta emozione, perchè in tutta la carriera ho cercato di essere un esempio e ho sempre sentito la responsabilità nei confronti dei più giovani di rappresentare il mio Paese in un contesto mondiale. Tutto ciò mi rende fiero. Mi inorgoglisce il fatto di essere il primo atleta nato in Val d’Aosta a rivestire questo ruolo, sono fiero anche per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro che rappresento. Oltre a questo, credo che per chiudere la mia carriera da fondista a Milano Cortina 2026 non ci poteva essere modo migliore“, le parole dell’azzurro (fonte: FISI).