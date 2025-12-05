F1, Max Verstappen: “Buona giornata ma c’è un gap importante da colmare con le McLaren”

Max Verstappen chiude al secondo posto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, laddove ha già vinto in ben quattro occasioni, il pilota del team Red Bull ha concluso ad ampio distacco da Lando Norris, il suo rivale per il titolo, con la consapevolezza che per avvicinarsi all’inglese domani tra FP3 e qualifiche dovrà compiere un ulteriore passo in avanti.

Il miglior tempo della FP2 porta la firma, come detto, di Lando Norris in 1:23.083 con 363 millesimi proprio su Max Verstappen, mentre è terzo George Russell a 379. Quarta posizione per Oliver Bearman a 418 millesimi, quinta per Gabriel Bortoleto a 487 mentre è settimo Isack Hadjar a 574. Ottavo Charles Leclerc a 575, nono Fernando Alonso a 625 mentre chiude la top10 Andrea Kimi Antonelli a 667.

Al termine del venerdì di Yas Marina il pilota del team di Milton Keynes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Direi nel complesso abbastanza bene questa FP2, voglio dire, sono contento dell’auto, dobbiamo solo essere probabilmente un po’ più veloci. Penso che, sì, non sono ancora abbastanza veloce, ma anche che nel complesso abbiamo chiuso una giornata positiva. Penso di avere portato la macchina in una finestra decente da queste parti”.

Ultima battuta sul livello dei rivali: “Sembra che ci sia un divario importante che dobbiamo colmare, ma da parte nostra cercheremo solo di mettere in pista l’auto migliore e vediamo quanto possiamo trovare a livello di decimi durante la notte”.