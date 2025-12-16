F1, il GP del Portogallo torna in calendario! Portimao sostituirà Zandvoort dal 2027

In attesa di vivere una stagione 2026 ricca di novità, la Formula Uno guarda già avanti e lavora intensamente sul calendario dei prossimi anni. Stamattina è arrivata una notizia importante in tal senso, infatti è stato annunciato ufficialmente il reinserimento del Gran Premio di Portogallo a partire dal 2027. Il circuito di Portimao ha strappato un accordo biennale (fino al 2028) e prenderà il posto lasciato libero da Zandvoort, con il GP d’Olanda che disputerà la sua ultima edizione nel 2026 (cinque anni dopo il suo ritorno in F1).

L’Autodromo Internazionale dell’Algarve aveva già ospitato due Gran Premi di Formula Uno nell’era Covid, con Lewis Hamilton che trionfò sulla Mercedes sia nel 2020 che nel 2021. “Sono lieto che Portimao torni nel calendario della Formula 1 e che questo sport continui ad accendere la passione dei nostri incredibili tifosi portoghesi. Il circuito offre emozioni dalla prima curva alla bandiera a scacchi e la sua energia fa alzare i tifosi dalle loro sedie“, dichiara Stefano Domenicali.

“L’interesse e la richiesta di ospitare un Gran Premio di Formula 1 sono ai massimi livelli, quindi vorrei ringraziare il Primo Ministro Luís Montenegro, il Ministro dell’Economia e della Coesione Territoriale del Portogallo Manuel Castro Almeida, il Segretario di Stato per il Turismo, il Commercio e i Servizi Pedro Machado, il Presidente di Turismo de Portugal Carlos Abade, il presidente dell’Ente turistico dell’Algarve, Andre Gomes, e l’amministratore delegato e presidente dell’Algarve International Circuit, Jaime Costa, per il loro sostegno nel riportare la F1 in Portogallo. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo insieme per garantire che Portimao torni nel calendario in grande stile“, aggiunge il CEO e presidente della F1.

In passato il Portogallo era riuscito a diventare una tappa fissa del calendario iridato, con Estoril sede di tredici edizioni consecutive del GP dal 1984 al 1996.