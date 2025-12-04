F1, George Russell: “Questa è stata la mia miglior stagione. Il Mondiale lo vince Norris”

George Russell è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia dell’ultimo weekend di gara della stagione, in programma sul circuito di Yas Marina. Ad Abu Dhabi l’obiettivo del pilota inglese sarà quello di provare a tornare sul podio, aiutando la Mercedes a blindare la seconda piazza nel Mondiale costruttori grazie al vantaggio attuale di 33 punti sulla Red Bull.

“Noi siamo qui per assicurarci il secondo posto tra i Costruttori. È stato un peccato non esserci riusciti già in Qatar, ma abbiamo un’ottima possibilità questo weekend e cercheremo di farlo godendoci l’ultima gara della stagione. In Qatar rallentati dal traffico? Sì, dobbiamo ringraziare Isack che ci ha un po’ costretto a rimanere bloccati nel traffico (scherza, ndr) però purtroppo non eravamo molto competitivi. Credo che Oscar fosse nettamente il più competitivo di tutti e nove volte su dieci quando sei molto competitivo il risultato arriva. Questa però è stata la decima volta“, dichiara il nativo di King’s Lynn.

Sul suo quarto posto nel Mondiale piloti, come nel 2022: “Penso che entrambe le stagioni siano state molto positive, ma quest’anno penso che sia stata la più competitiva da parte mia. Il 2022 era stata molto impegnativo, perché avevamo sperimentato il porpoising per la prima volta ed è stata una sfida che abbiamo dovuto affrontare come team. Quello era stato il mio primo anno contro Lewis, ma penso che questo sia stato un anno molto positivo per me“.

Russell non ha avuto dubbi infine quando gli è stato chiesto chi vincerà il titolo mondiale piloti: “Lando. La questione degli ordini di scuderia? Non credo sia ragionevole chiedere a un pilota che può vincere il campionato di farsi da parte con un team order. Non sarebbe corretto, entrambi in McLaren hanno il diritto di avere questa possibilità“.