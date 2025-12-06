F1, Frederic Vasseur: “Soddisfatti per il 5° posto di Leclerc. Hamilton ha pagato i pochi giri nelle prove libere”

Frederic Vasseur analizza la situazione in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina la scuderia di Maranello ha vissuto una ennesima giornata non semplice. Da un lato Charles Leclerc ha saputo conquistare la quinta posizione nello schieramento di partenza, mentre Lewis Hamilton ha, ancora una volta, concluso le sue qualifiche già nel corso della Q1.

La pole position è andata a Max Verstappen che ha messo in fila le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre le rosse hanno vissuto un sabato ben differente. Proprio da questo punto parte l’analisi del team principal di origine francese. “Nel complesso siamo soddisfatti del risultato ottenuto da Charles, perché abbiamo avuto grosse difficoltà in entrambe le sessioni di venerdì e, quando si è trattato di decidere l’assetto di oggi, abbiamo optato per una scelta piuttosto aggressiva che ha pagato. Certamente, se le sessioni di prove libere fossero andate meglio avremmo forse potuto lottare per una posizione ancora migliore, ma le cose sono andate così. Ora vediamo cosa succederà domani e quale sarà il nostro passo gara“.

Lewis Hamilton, invece, è stato eliminato per 8 millesimi nel Q1 e domani, quindi, prenderà il via dall’ottava fila dello schieramento: “È stata dura per Lewis perché non ha girato nelle FP1, avendo ceduto il suo posto ad Arthur Leclerc, e poi è andato a muro a metà delle FP3. In una situazione come questa, dove solo due decimi separano la P4 dalla P18, se perdi così tanto tempo in pista è troppo difficile recuperarlo. Non si può costruire una prestazione basandosi solo sulla FP2. Ora vediamo come fare il massimo per la squadra e ottenere il miglior risultato possibile per concludere bene la stagione”.