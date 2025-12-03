Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 3 dicembre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 3 dicembre, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assistere a un day-2 in cui l’Italia vorrà confermarsi su livelli molto come accaduto nel primo giorno. La selezione del Bel Paese ha concluso con tre medaglie all’attivo (1 oro e 2 argenti) e c’è voglia di arricchire il tesoretto.

Nelle batterie del mattino grande curiosità c’è per quanto accadrà nei 200 stile libero maschili e femminili. Nella prova riservata agli uomini, Carlos D’Ambrosio è tra gli osservati speciali. L’italo-cubano, reduce da una stagione di grande crescita a livello mondiale in lunga, si mette alla prova nella rassegna continentale in corta e vedremo come risponderà.

Tra le donne la giovanissima Alessandra Mao, dopo aver sbriciolato il proprio primato personale nei 400 stile libero di ieri, vorrà dare un seguito anche su questa distanza, sperando di riuscire a rientrare nel novero delle finaliste. Nella sessione serale fari puntati sui 100 rana uomini con Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo che andranno a caccia di una medaglia, in un contesto però molto complicato, vista la forma in particolare dell’olandese Caspar Corbeau.

La seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), prevista quest’oggi (mercoledì 3 dicembre), sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD nella programmazione completa; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport (programmazione completa). OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 OGGI

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

100 misti uomini

100 misti donne

200 stile libero uomini

200 stile libero donne

4×50 misti mista

1500 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 farfalla donne – finale

50 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

200 dorso uomini – finale

200 stile libero donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

100 rana donne – finale

100 rana uomini – finale

100 misti donne – semifinali

100 misti uomini – semifinali

4×50 misti mista – finale

AZZURRI IN GARA

Batterie – Ore 10:00

100 misti uomini – Alberto Razzetti

100 misti donne – Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi

200 stile libero uomini – Marco De Tullio, Manuel Frigo, Carlos D’Ambrosio, Filippo Megli

200 stile libero donne – Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo

4×50 misti mista – Italia

1500 stile libero uomini – Nessun italiano iscritto

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 farfalla donne – finale – Silvia Di Pietro

50 farfalla uomini – finale – Simone Stefanì, Michele Busa

200 dorso donne – finale

200 dorso uomini – finale – Lorenzo Mora

200 stile libero donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

100 rana donne – finale

100 rana uomini – finale – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

100 misti donne – semifinali

100 misti uomini – semifinali

4×50 misti mista – finale

