Europei cross 2025: non solo Nadia Battocletti. Il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia

L’Italia si presenta ai Campionati Europei di cross 2025 con una stella internazionale come Nadia Battocletti, una staffetta mista di alto livello ed in generale un gruppo piuttosto competitivo che si giocherà qualcosa di importante in quasi tutte le gare odierne a Lagoa. La fuoriclasse trentina è favorita per il bis tra le senior nella rassegna continentale di corsa campestre e svolgerà anche il ruolo di capitana della spedizione azzurra in Algarve.

“Spero di riuscire a confermarmi campionessa europea dopo il titolo di Antalya 2024, ma non sottovaluto nessuna delle avversarie. Mi trovo bene su questi percorsi, quello di due settimane fa nel test di Alcobendas non era così diverso. Sarò capitana della nostra squadra, che considero molto valida anche in questa edizione: dirò a tutti di rimanere focalizzati e di spingere forte“, le parole della vice-campionessa olimpica e mondiale in carica dei 10.000 metri nella conferenza stampa della vigilia.

Oltre a Battocletti la Nazionale italiana avrà a disposizione anche altre carte da medaglia tra cui la staffetta mista (oro nella passata edizione degli EuroCross ad Antalya) composta da Gaia Sabbatini, Pietro Arese, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini. Obiettivo podio difficile nella gara maschile seniores a livello individuale per i vari Yohanes Chiappinelli, Luca Alfieri, Osama Zoghlami e Yassin Bouih, che potrebbero però ambire ad una medaglia nella graduatoria a squadre proprio come il team femminile (campione d’Europa nel 2024).

Nelle categorie giovanili è difficile indicare un singolo nome da podio (i favoriti sono altri, per esempio la fortissima britannica Innes FitzGerald ed il norvegese Hakon Moe Berg tra gli U20), ma in tanti possono provare ad inserirsi nelle posizioni che contano tra Under 20 e Under 23 contribuendo alla causa azzurra nell’ottica della classifica a squadre.