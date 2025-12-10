Equitazione: Stefano Cesaretto è il nuovo selezionatore tecnico del salto ostacoli italiano

Dopo il saluto a Marco Porro, delle scorse settimane, la Federazione Italiana Sport Equestri è pronta – dal 1° gennaio 2026 – ad accogliere il nuovo Selezionatore Tecnico federale della nazionale italiana di salto ostacoli: si tratta di Stefano Cesaretto.

Il dirigente, nato a Brescia, assume questa carica per le stagioni 2026 e 2027, dopo un percorso fatto di risultati e lunga esperienza sia da cavaliere sia da tecnico. Di seguito il comunicato della FISE:

“Cesaretto sarà al lavoro dal 1° gennaio del 2026 non solo, come anticipato, nella qualità di Selezionatore, ma anche collaborando attivamente con la Direzione sportiva della Federazione alla organizzazione e gestione dell’attività Senior del salto ostacoli, individuando, tra l’altro, gli appuntamenti ai quali gli azzurri prenderanno parte durante la stagione, autorizzando la partecipazione dei cavalieri e delle amazzoni italiane alle manifestazioni internazionali in Italia e all’estero o presenziando a stage, gare o ritiri ritenuti di interesse federale”.

“C’è grande entusiasmo – ha affermato lo stesso Cesaretto – perché voglio mettere a disposizione della Federazione e delle squadre italiane tutto quello che in questi anni ho potuto imparare e dimostrare. Una delle prime cose che farò da Selezionatore sarà di contattare gli atleti per avere con tutti loro un rapporto diretto e costante, così da potere allargare il gruppo e le opportunità per la nostra nazionale”.

“Credo – ha specificato proiettandosi in avanti – che il più importante da raggiungere sia quello della qualifica olimpica della squadra. Lavorerò per far crescere il gruppo, mantenendo unito quello di testa, che ha già dimostrato di essere ad alto livello, ma allo stesso tempo di consentire agli altri di crescere per potere contare su una rosa più ampia per i prossimi Campionati d’Europa del 2027″.

Questo invece il punto di vista del presidente della FISE, Marco Di Paola: “Sono certo che non potevamo fare scelta migliore. È necessario proseguire il lavoro positivo di Marco Porro e Stefano è un professionista serio che ha già dimostrato negli anni la capacità organizzativa e gestionale e grandi qualità non solo di tecnico, ma anche di cavaliere di alto livello. In questi anni è stato un punto di riferimento per il Team azzurro, come trainer della moglie e atleta Giulia Martinengo Marquet. Adesso a lui l’onore di guidare la nostra nazionale con l’augurio di buon lavoro, anche a nome del Consiglio federale. Sono certo che insieme raggiungeremo grandi obiettivi”.

Grande entusiasmo, grandi ambizioni, ma anche grandi responsabilità, perché nell’ultimo anno e mezzo il settore del salto ostacoli italiano ha dimostrato di essere in forte risalita e di poter provare a recitare, nei prossimi anni, un ruolo da “mina vagante” nell’equilibrio planetario della specialità. A cominciare dalla prossima edizione della League of Nations.