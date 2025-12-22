Dove vedere in tv Conegliano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Martedì 23 dicembre (ore 20.30) si giocherà Conegliano-San Giovanni in Marignano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver giocato sabato sera sul campo di Cuneo, le Campionesse d’Europa proseguiranno il loro cammino in campionato, con l’obiettivo di regalarsi una vittoria per gustarsi meglio il Natale e tornare con entusiasmo in occasione del big match previsto il 27 dicembre contro Milano.

La corazzata veneta si presenterà all’appuntamento da capolista del torneo e sarà attesa dal calore del proprio pubblico al PalaVerde di Treviso per fronteggiare la compagine romagnola, ultima in classifica e in piena lotta per non retrocedere. L’allenatore Daniele Santarelli potrebbe optare per un po’ di turnover visto il turnover a cui si è chiamato in questo intenso periodo dell’anno, ma potrebbe scendere in campo qualche big tra l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Marina Lubian e Cristina Chirichella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-San Giovanni in Marignano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO VOLLEY

Martedì 23 dicembre

Ore 20.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.