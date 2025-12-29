Dove vedere in tv Conegliano-Bergamo, Coppa Italia volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Martedì 30 dicembre (ore 20.00) si giocherà Conegliano-Bergamo, quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso si affronteranno la prima e l’ottava classificata al termine del girone d’andata di Serie A1: al giro di boa del campionato si è delineato il tabellone della competizione e le detentrici del trofeo incominceranno il proprio cammino contro le orobiche, partendo con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico.

Le Campionesse d’Europa si presenteranno da capolista della Serie A1, ma con alle spalle le dolorose sconfitte contro Scandicci (nell’atto conclusivo del Mondiale per Club) e Milano (nell’ultima giornata di campionato). Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che hanno perso in regular season dopo più di tre anni, dovranno vedersela con un’avversaria reduce da tre ko di fila e desiderosa di rivalsa in trasferta, con buoni mezzi tecnici in grado di metterla in difficoltà le big del panorama nazionale.

Coach Daniele Santarelli dovrebbe affidarsi al sestetto tipo con l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Marina Lubian e Cristina Chirichella. Dall’altra parte della rete spiccano spiccano Kendall Kipp, Alessia Bolzonetti, Linda Manfredini, Michaela Mlejnkova e Denise Meli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Bergamo, quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-BERGAMO, COPPA ITALIA VOLLEY

Martedì 30 dicembre

Ore 20.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-BERGAMO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.