Dorothea Wierer dà forfait per la staffetta femminile di Hochfilzen: al suo posto una giovane

Dorothea Wierer non risponderà all’appello quest’oggi nella staffetta femminile di Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi tirolesi la campionessa altoatesina era giunta quarta ieri nella 7.5 km Sprint vinta dalla francese Lou Jeanmonnot. Una grande prestazione nelle serie di tiro per Wierer, non seguita però da una prova sugli sci stretti altrettanto convincente.

Una motivazione per questo è da ricercare nel problema alla schiena di cui ieri “Doro” ha parlato a fine gara. Una criticità che si è fatta sentire in particolare nell’ultimo giro della prova sui due poligoni. Per questa ragione l’azzurra, di comune accordo con lo staff tecnico, ha deciso di rinunciare alla prova a squadre odierna, il cui via è previsto alle 14.15.

La priorità per Wierer è quella di recuperare in vista della Pursuit di domani dove spera di essere in condizione di giocarsela con le altre e puntare al podio. Top-3 che con la sua assenza quest’oggi si fa più complicata per il quartetto nostrano.

Al posto di Dorothea ci sarà la giovane Rebecca Passler, inserita in seconda frazione, la stessa nella quale avrebbe dovuto competere la 35enne nativa di Brunico. Al lancio ci sarà, come previsto, Hannah Auchentaller, seguita per l’appunto da Passler, Samuela Comola in terza e Lisa Vittozzi a chiudere. Osservata speciale la sappadina, dopo il 14° posto di ieri, fortemente influenzato da due errori al poligono equamente distribuiti.