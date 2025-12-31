Dakar 2026: i favoriti delle moto. Schareina, Van Beveren, Benavides e molti altri all’assalto di Sanders

L’inizio del nuovo anno fa sempre rima con la Dakar. Siamo pronti per vivere, infatti, l’edizione numero 48 della corsa più dura del mondo che, anche per quanto riguarda il 2026, si disputerà tutta nel territorio dell’Arabia Saudita e, come tradizione, ci andrà a regalare 13 tappe ricche di insidie, emozioni e colpi di scena. Si partirà il 3 gennaio con il prologo di Yanbu, quindi ci attenderà un percorso come sempre molto selettivo e intenso, che andrà a scandagliare tutte le asperità e le difficoltà del deserto saudita. La conclusione arriverà il 17 gennaio con il ritorno a Yanbu.

Come sempre saranno diverse le categorie al via, con le moto che, come al solito, saranno una gara quanto mai combattuta. L’edizione 2025 ha visto il successo dell’australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) e sarà ancora una volta il classe 1994 il primo favorito per la corsa che si snoderà nel deserto saudita. I rivali? Non mancheranno. Saranno tanti, agguerriti e tutti pronti a vendere cara la pelle. Come ben sappiamo le insidie della Dakar spesso costringono i protagonisti delle due ruote a diversi ritiri. Per cui, tutto può cambiare in pochissimo tempo.

Nel 2025 al secondo posto ha concluso lo spagnolo Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) e l’iberico proverà a ripetersi ed a migliorare, chiudendo a soli 8:50 dalla vetta. Il podio era stato completato dal francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) che si riproporrà anche in questa edizione. Come detto in precedenza la categoria delle moto è la più ricca di protagonisti. Iniziamo dall’argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), quarto un anno fa, quindi lo statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC), quinto nel 2025.

Assieme a lui da tenere d’occhio il connazionale e collega di marchio Skyler Howes, sesto un anno fa. Seguendo la classifica non va dimenticato il cileno José Ignacio Cornejo (Hero MotoSports), quindi attenzione al sudafricano Michael Docherty (Bas World KTM), allo spagnolo Lorenzo Santolino (Sherco Rally) ed al pilota del Botswana, Ross Branch (Hero MotoSports).