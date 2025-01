Dakar 2025 e Rally di Montecarlo 2025: tutte le novità, i vincitori e le sorprese! In questo Focus, analizziamo la 47ª edizione della Dakar e le sue 12 tappe mozzafiato! Yazeed Al Rajhi si impone nella classifica generale delle auto, mentre nel moto è Daniel Sanders a dominare, vincendo ben 5 prove con la sua KTM. ️ Esploriamo anche il podio di Schareina e Van Beveren e come le categorie leggere stanno diventando il trampolino di lancio per nuovi talenti nel mondo dei rally! Inoltre, parliamo delle novità del Rally di Montecarlo 2025, dove entreranno in scena i nuovi pneumatici Hankook al posto di Pirelli e scopriremo il sistema di punteggio aggiornato! ✨ Cosa aspettarci da Thierry Neuville, grande favorito? Non perderti il nostro approfondimento! Conduce Alice Liverani Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato su tutte le ultime news e curiosità dal mondo dei rally! #Dakar2025 #RallyDakar #RallyDiMontecarlo #YazeedAlRajhi #DanielSanders #ThierryNeuville #Motori #SportMotorsivi #Rally #Motorsport #KTM #Hankook #Pneumatici #RallyNews #Dakar #RallyLovers #AliceLiverani #F1 #WRC #RallyFans #DakarHighlights #OffRoad #Racing #RallyWorld #Sport #NovitàRally