Coppa del Mondo biathlon Annecy 2025: programma, orari, tv, streaming. Ultima tappa dell’anno solare

Dal 18 al 21 dicembre, la Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 andrà in scena sulle nevi diAnnecy-Le Grand Bornard, in Francia. Messa in archivio la tappa di Hochfilzen (Austria), il massimo circuito internazionale volge lo sguardo all’appuntamento in terra transalpina, che sarà l’ultimo dell’anno solare.

La Nazionale italiana ci arriva in grande spolvero. Nei primi due round stagionali, infatti, la selezione del Bel Paese è riuscita a mettere insieme la bellezza di tre vittorie e sei podi. Tra l’altro, le tre affermazioni sono arrivate con tre biathleti diversi. Il riferimento è a Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e a Lisa Vittozzi.

Saranno ancora una volta loro i riferimenti tra le fila nostrane, sperando che i problemi alla schiena che hanno condizionato l’atleta altoatesina nel borgo tirolese siano risolti. Di contro, Giacomel e Vittozzi vorranno dare un seguito. Il 25enne trentino ha potuto festeggiare il secondo successo in carriera in Coppa del Mondo, il primo in una Sprint, nonché la piazza d’onore nell’inseguimento. La Pursuit è stata la gara della rinascita della sappadina.

La terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 ad Annecy-Le Grand Bornard, in Francia, si svolgerà da giovedì 18 a domenica 21 dicembre. La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire via streaming l’evento attraverso Eurosport1 o 2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

COPPA DEL MONDO ANNECY 2025

Giovedì 18 dicembre

Ore 14.15 7.5 km Sprint femminile

Venerdì 19 dicembre

Ore 14.15 10 km Sprint maschile

Sabato 20 dicembre

Ore 12.15 10 km inseguimento femminile

Ore 14.45 12.5 km inseguimento maschile

Domenica 21 dicembre

Ore 12.15 12.5 km Mass Start femminile

Ore 14.45 15 km Mass Start maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON ANNECY: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 o 2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport