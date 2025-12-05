Combinata nordica, Laate fa il vuoto nel segmento di salto a Trondheim. Armbruster e Hagen provano la rimonta

Ingrid Laate conferma la netta superiorità evidenziata ieri nel Provisional Competition Round e domina il segmento di salto sul trampolino piccolo di Trondheim valevole per la prima gara individuale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. La giovane norvegese si è esaltata sul Normal Hill di casa e partirà al via della Gundersen pomeridiana con un vantaggio abissale sulle inseguitrici.

Laate ha ottenuto la miglior misura della mattinata (96 metri) nonostante un handicap di tre stanghe di partenza rispetto a tutte le altre, facendo quindi la differenza con i punti legati alla compensazione e facendo letteralmente il vuoto in classifica nella prima metà di gara. La diciottenne scandinava, campionessa mondiale juniores in carica, va a caccia del primo podio nel circuito maggiore dopo essere arrivata quarta agli ultimi Mondiali proprio in quel di Trondheim.

Laate comincerà la 5 km di fondo con un margine di 58″ sulla finlandese classe 2008 Heta Hirvonen, 1’08” sulla tedesca Nathalie Armbruster (detentrice della Sfera di Cristallo), 1’10” sulla diciassettenne austriaca Katharina Gruber e 1’12” sulla statunitense Alexa Brabec. Attenzione però alla probabile rimonta furiosa della norvegese Ida Marie Hagen, sesta con un gap di 1’31” dalla vetta.

L’Italia fatica a salire di colpi sul trampolino e resta quindi nelle estreme retrovie della graduatoria almeno dopo il segmento di salto, con la speranza di recuperare terreno nel fondo per puntare a dei buoni piazzamenti. La migliore delle azzurre è Greta Pinzani, 24ma a 3’55”, mentre sono ancor più distanti Daniela Dejori 29ma a 4’18” e Veronica Gianmoena 31ma a 4’36”.