Combinata nordica: Austria padrona del PCR a Ramsau, guida Rettenegger

Si colora di biancorosso il Provisional Competition Round maschile di Ramsau, in Austria. Sul trampolino HS98, utilizzato oggi per la prova di riserva in vista della tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica, i padroni di casa hanno dettato legge, occupando tre delle prime cinque posizioni.

A guidare la classifica è Thomas Rettenegger, autore di una prova sontuosa. L’austriaco è atterrato a 99.5 metri, la misura più lunga di giornata, ottenendo un punteggio di 131.6. Alle sue spalle il connazionale Franz-Josef Rehrl, secondo con 94.5 metri (130.4 punti). Completa un podio virtuale tutto austriaco il giovane Paul Walcher, terzo a +0:23, che precede il finlandese Ilkka Herola (+0:28) e l’altro fratello Rettenegger, Stefan (+0:37).

Tra i grandi nomi, si segnala la settima posizione del veterano tedesco Johannes Rydzek (+0:45) e l’ottava del leader attuale della classifica di Coppa, Johannes Lamparter.

Prova opaca per la squadra italiana, che fatica a tenere il passo dei migliori sul trampolino stiriano. Il migliore degli azzurri è Aaron Kostner, che ha chiuso in 47esima posizione con un salto di 79.5 metri e un distacco di 2:52 dalla testa. Subito dietro di lui, al 48° posto, Samuel Costa (+2:53), mentre Raffaele Buzzi non è andato oltre la 51esima piazza (+3:04), con una misura di 79.5 metri. Chiude il gruppo italiano Alessandro Pittin, 53mo.