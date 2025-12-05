Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sci di fondoSport Invernali

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Johannes Hoesflot Klaebo consolida il primato

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Johannes Hoesflot Klaebo
Johannes Hoesflot Klaebo / LaPresse

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti.

Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026

1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 387
2 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 314
3 3501976 ANGER Edvin SWE 259
4 3422619 VALNES Erik NOR 256
5 3502497 MYHLBACK Alvar SWE 216
6 3422803 STENSHAGEN Mattis NOR 210
7 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR 197
8 3050342 VERMEULEN Mika AUT 197
9 8420636 VIKE Oskar Opstad NOR 179
10 3424269 EVENSEN Ansgar NOR 168
18 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 130

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026

1 NYENGET Martin Loewstroem NOR 197
2 VERMEULEN Mika AUT 197
3 3501976 ANGER Edvin SWE 183
4 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 168
5 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 160
6 STENSHAGEN Mattis NOR 146
7 REE Andreas Fjorden NOR 136
8 DESLOGES Mathis FRA 128
9 KETTERSON Zak USA 120
10 LAPALUS Hugo FRA 117
13 BARP Elia ITA 92
14 GRAZ Davide ITA 86

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026

1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 227
2 3422619 VALNES Erik NOR 181
3 8420636 VIKE Oskar Opstad NOR 179
4 3424269 EVENSEN Ansgar NOR 168
5 3502497 MYHLBACK Alvar SWE 166
6 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 146
7 3180865 VUORINEN Lauri FIN 141
8 3530902 OGDEN Ben USA 139
9 3190548 CHAPPAZ Jules FRA 137
10 3510656 GROND Valerio SUI 102
18 3290616 MOCELLINI Simone ITA 80
20 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 76

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità