Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Johannes Hoesflot Klaebo consolida il primato
Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti.
Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 387
2 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 314
3 3501976 ANGER Edvin SWE 259
4 3422619 VALNES Erik NOR 256
5 3502497 MYHLBACK Alvar SWE 216
6 3422803 STENSHAGEN Mattis NOR 210
7 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR 197
8 3050342 VERMEULEN Mika AUT 197
9 8420636 VIKE Oskar Opstad NOR 179
10 3424269 EVENSEN Ansgar NOR 168
18 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 130
CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
1 NYENGET Martin Loewstroem NOR 197
2 VERMEULEN Mika AUT 197
3 3501976 ANGER Edvin SWE 183
4 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 168
5 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 160
6 STENSHAGEN Mattis NOR 146
7 REE Andreas Fjorden NOR 136
8 DESLOGES Mathis FRA 128
9 KETTERSON Zak USA 120
10 LAPALUS Hugo FRA 117
13 BARP Elia ITA 92
14 GRAZ Davide ITA 86
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 227
2 3422619 VALNES Erik NOR 181
3 8420636 VIKE Oskar Opstad NOR 179
4 3424269 EVENSEN Ansgar NOR 168
5 3502497 MYHLBACK Alvar SWE 166
6 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 146
7 3180865 VUORINEN Lauri FIN 141
8 3530902 OGDEN Ben USA 139
9 3190548 CHAPPAZ Jules FRA 137
10 3510656 GROND Valerio SUI 102
18 3290616 MOCELLINI Simone ITA 80
20 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 76