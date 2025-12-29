CiclismoSport in tvStrada
Calendario Tour de France 2026: programma, date, tv, streaming
Dopo le grandi emozioni della stagione appena conclusa, il ciclismo internazionale è pronto ad affrontare il 2026. La grande attesa è ovviamente tutta per luglio quando andrà in scena l’edizione numero centotredici del Tour de France. Lo spettacolo del Giro più importante al mondo partirà in dalla Spagna il 4 luglio, per concludersi nella capitale francese il 26 luglio.
Saranno in totale ventuno le tappe in programma, con ben due cronometro presenti, una delle due a squadre. Non mancheranno però le iconiche salite del Tour. Si comincerà infatti con il Tourmalet per poi affrontare Galibier ed il mitico Alpe d’Huez. Grande finale, come detto, a Parigi, con una tappa finale mossa che regalerà spettacolo.
Riuscirà Tadej Pogacar a mantenere lo scettro di campione oppure sarà il turno del grande rivale Jonas Vingegaard? Non ci resta che aspettare luglio per il nuovo grande appuntamento del Tour.
CALENDARIO TOUR DE FRANCE 2026
Prima tappa (4 luglio): Barcellona-Barcellona (19 km cronometro a squadre)
Seconda tappa (5 luglio): Tarragona-Barcellona (182 km)
Terza tappa (6 luglio): Granollers-Les Angles (196 km)
Quarta tappa (7 luglio): Carcassonne-Foix (182 km)
Quinta tappa (8 luglio): Lannemezan-Pau (158 km)
Sesta tappa (9 luglio): Pau-Gavarnie-Gèdre (186 km)
Settima tappa(10 luglio): Hagetmau-Bordeaux (175 km)
Ottava tappa (11 luglio): Périgueux-Bergerac (182 km)
Nona tappa (12 luglio): Malemort-Ussel (185 km)
Decima tappa (14 luglio): Aurillac-Le Lioran (167 km)
Undicesima tappa (15 luglio): Vichy-Nevers (161 km)
Dodicesima tappa (16 luglio): Circuit Nevers Magny-Court-Chalon-sur-Saône (181 km)
Tredicesima tappa (17 luglio): Dole-Belfort (205 km)
Quattordicesima tappa (18 luglio): Mulhouse-Le Markstein Fellering (155 km)
Quindicesima tappa (19 luglio): Champagnole-Plateau de Solaison (184 km)
Sedicesima tappa (21 luglio): Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains (26 km cronometro individuale)
Diciassettesima tappa (22 luglio): Chambéry-Voiron (175 km)
Diciottesima tappa (23 luglio): Voiron-Orcières-Merlette (185 km)
Diciannovesima tappa (24 luglio): Gap-Alpe d’Huez (128 km)
Ventesima tappa (25 luglio): Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (171 km)
Ventunesima tappa (26 luglio): Thoiry-Parigi (Champs-Élysées) (130 km)
PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro sui canali Rai
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport
Diretta Live testuale: OA Sport