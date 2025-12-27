CiclismoStrada
Ciclismo, perché le Professional italiane saranno 3 e non 4: la ex Colpack avrà licenza straniera. Ma i corridori in rosa…
La stagione del ciclismo si appresta ad iniziare e ci sarà una novità per quanto riguarda la categoria UCI ProTeams, le cosiddette Professional. Saranno tre le squadre italiane presenti, anzi, diciamo tre e mezza.
Oltre alle ormai note, nonostante le novità di sponsor, Bardiani CSF 7 Saber, Solution Tech NIPPO Rali e Team Polti VisitMalta, è salita di categoria anche la ex Colpack, ora MBH Bank CSB Telecom Fort. Squadra di fortissima matrice italiana e anche di composizione, ma che, visto lo sponsor più rilevante, veste licenza ungherese.
Andiamo a scoprire le rose di tutte e quattro le compagini.
MBH Bank CSB Telecom Fort
|#
|ridername
|age
|1
|PEÁK Barnabás
|27
|2
|VALENT Márk
|21
|3
|TAKÁCS Zsombor Tamás
|19
|4
|DINA Márton
|29
|5
|MAKRAI Bálint
|19
|6
|VERRE Alessandro
|24
|7
|FANCELLU Alessandro
|25
|8
|ZOCCARATO Samuele
|27
|9
|BURATTI Nicolò
|24
|10
|BAGATIN Christian
|23
|11
|CRETTI Luca
|24
|12
|BRACALENTE Diego
|21
|13
|MASCIARELLI Lorenzo
|22
|14
|NESPOLI Lorenzo
|21
|15
|CIPOLLINI Edoardo
|20
|16
|AMBROSINI Matteo
|23
|17
|CHESINI Cesare
|21
|18
|PERSICO Davide
|24
|19
|MASNADA Fausto
|32
|20
|GRUSZCZYNSKI Filip
|20
|21
|BUDZIŃSKI Marcin
|27
Bardiani CSF 7 Saber
|#
|ridername
|age
|1
|ROJAS Vicente
|23
|2
|HERREÑO Martin Santiago
|19
|3
|CRUZ Edward
|19
|4
|PALETTI Luca
|21
|5
|PINAZZI Mattia
|24
|6
|MARTINELLI Alessio
|24
|7
|TAROZZI Manuele
|27
|8
|TURCONI Matteo
|18
|9
|MANENTI Marco
|23
|10
|COVILI Luca
|28
|11
|MAGLI Filippo
|26
|12
|COLNAGHI Luca
|26
|13
|CONFORTI Lorenzo
|21
|14
|TOLIO Alex
|25
|15
|STENICO Mattia
|19
|16
|MONTAGNER Andrea
|19
|17
|FERRARO Santiago
|19
|18
|CETTOLIN Filippo
|19
|19
|ZANONCELLO Enrico
|28
|20
|MARCELLUSI Martin
|25
|21
|TURCONI Filippo
|20
Solution Tech NIPPO Rali
|#
|ridername
|age
|1
|BONNEU Kamiel
|26
|2
|BALMER Alexandre
|25
|3
|UMBA Santiago
|23
|4
|GRANGER Ben
|25
|5
|PIRAS Andrea
|23
|6
|IACCHI Alessandro
|26
|7
|FABBRO Matteo
|30
|8
|CONTI Valerio
|32
|9
|REGNANTI Matteo
|24
|10
|GAZZOLI Michele
|26
|11
|NENCINI Tommaso
|25
|12
|VERRANDO Luca
|21
|13
|ARASHIRO Yukiya
|41
|14
|MEO Felix James
|28
|15
|ARCHIBOLD Franklin
|28
|16
|GONZÁLEZ Roberto Carlos
|31
|17
|SAMUDIO Carlos
|28
|18
|ĐURIĆ Đorđe
|25
|19
|RAJOVIĆ Dušan
|28
|20
|FINKŠT Tilen
|28
Team Polti VisitMalta
|#
|ridername
|age
|1
|CROZZOLO Fabrizio
|20
|2
|GÓMEZ Germán Darío
|24
|3
|PEÑALVER Manuel
|27
|4
|BENITO Adrián
|21
|5
|SEVILLA Diego Pablo
|29
|6
|SERRANO Javier
|24
|7
|GARCÍA Pablo
|24
|8
|TERCERO Fernando
|23
|9
|MUÑOZ Francisco
|24
|10
|GIULIANO Dario
|20
|11
|BESSEGA Tommaso
|21
|12
|TONELLI Alessandro
|33
|13
|MAESTRI Mirco
|34
|14
|BAIS Mattia
|29
|15
|BAIS Davide
|27
|16
|BELLETTA Dario Igor
|21
|17
|BESSEGA Gabriele
|21
|18
|PESENTI Thomas
|26
|19
|CRESCIOLI Ludovico
|22
|20
|PIETROBON Andrea
|26
|21
|LONARDI Giovanni
|29
|22
|RACCAGNI Gabriele
|22
|23
|MIFSUD Andrea
|26
|24
|BUTTIGIEG Aidan
|28
