Calendario Mondiali calcio 2026: orari giorno per giorno, tv, streaming, tabellone dai gironi alla finale
I Mondiali 2026 di calcio si terranno dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti: l’Italia dovrà affrontare i play-off, giocando il primo match in casa contro l’Irlanda del Nord e poi il secondo in casa di una tra Galles e Bosnia Erzegovina, ma in caso di qualificazione gli azzurri disputeranno il Girone B con Canada, Svizzera e Qatar.
La diretta tv dei Mondiali 2026 di calcio sarà affidata a Sky Sport e Rai (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW e Rai Play (palinsesti precisi da definire), infine la Diretta Live testuale di tutti i match sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI CALCIO 2026
GRUPPO A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, vincente Danimarca / Macedonia del Nord / Cechia / Irlanda.
GRUPPO B: Canada, Svizzera, Qatar, vincente Italia / Irlanda del Nord / Galles / Bosnia Erzegovina.
GRUPPO C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.
GRUPPO D: Stati Uniti, Australia, Paraguay, vincente Turchia / Romania / Slovacchia / Kosovo.
GRUPPO E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao.
GRUPPO F: Paesi Bassi, Giappone, Tunisia, vincente Ucraina / Svezia / Polonia / Albania.
GRUPPO G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda.
GRUPPO H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.
GRUPPO I: Francia, Senegal, Norvegia, vincente Bolivia / Suriname / Iraq.
GRUPPO J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania,
GRUPPO K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, vincente Nuova Caledonia / Giamaica / Repubblica Democratica del Congo.
GRUPPO L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.
PRIMA FASE
Giovedì 11 giugno 2026
21.00 Gruppo A: Messico – Sudafrica – Mexico City Stadium
Venerdì 12 giugno 2026
4.00 Gruppo A: Corea del Sud – Cechia/Danimarca/Macedonia del Nord/Irlanda – Estadio Guadalajara
21.00 Gruppo B: Canada – Bosnia Erzegovina/Italia/Irlanda del Nord/Galles – Toronto Stadium
Sabato 13 giugno 2026
3.00 Gruppo D: Stati Uniti – Paraguay – Los Angeles Stadium
6.00 Gruppo D: Australia – Kosovo/Romania/Slovacchia/Turchia – BC Place Vancouver
21.00 Gruppo B: Qatar – Svizzera – San Francisco Bay Area Stadium
Domenica 14 giugno 2026
0.00 Gruppo C: Brasile – Marocco – New York New Jersey Stadium
3.00 Gruppo C: Haiti – Scozia – Boston Stadium
19.00 Gruppo E: Germania – Curaçao – Houston Stadium
22.00 Gruppo F: Paesi Bassi – Giappone – Dallas Stadium
Lunedì 15 giugno 2026
1.00 Gruppo E: Costa d’Avorio – Ecuador – Philadelphia Stadium
4.00 Gruppo F: Albania/Polonia/Svezia/Ucraina – Tunisia – Estadio Monterrey
18.00 Gruppo H: Spagna – Capo Verde – Atlanta Stadium
21.00 Gruppo G: Belgio – Egitto – Seattle Stadium
Martedì 16 giugno 2026
0.00 Gruppo H: Arabia Saudita – Uruguay – Miami Stadium
3.00 Gruppo G: Iran – Nuova Zelanda – Los Angeles Stadium
21.00 Gruppo I: Francia – Senegal – New York New Jersey Stadium
Mercoledì 17 giugno 2026
0.00 Gruppo I: Bolivia/Iraq/Suriname – Norvegia – Boston Stadium
3.00 Gruppo J: Argentina – Algeria – Kansas City Stadium
6.00 Gruppo J: Austria – Giordania – San Francisco Bay Area Stadium
19.00 Gruppo K: Portogallo – RD Congo/Giamaica/Nuova Caledonia – Houston Stadium
22.00 Gruppo L: Inghilterra – Croazia – Dallas Stadium
Giovedì 18 giugno 2026
1.00 Gruppo L: Ghana – Panama – Toronto Stadium
4.00 Gruppo K: Uzbekistan – Colombia – Città del Messico
18.00 Gruppo A: Cechia/Danimarca/Macedonia del Nord/Irlanda – Sudafrica – Atlanta Stadium
21.00 Gruppo B: Svizzera – Bosnia-Erzegovina/Italia/Irlanda del Nord/Galles – Los Angeles Stadium
Venerdì 19 giugno 2026
3.00 Gruppo A: Messico – Corea del Sud – Estadio Guadalajara
3.00 Gruppo B: Canada – Qatar – BC Place Vancouver
6.00 Gruppo D: Kosovo/Romania/Slovacchia/Turchia – Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium
21.00 Gruppo D: Stati Uniti – Australia – Seattle Stadium
Sabato 20 giugno 2026
0.00 Gruppo C: Scozia – Marocco – Boston Stadium
3.00 Gruppo C: Brasile – Haiti – Philadelphia Stadium
19.00 Gruppo F: Paesi Bassi – Albania/Polonia/Svezia/Ucraina – Houston Stadium
22.00 Gruppo E: Germania – Costa d’Avorio – Toronto Stadium
Domenica 21 giugno 2026
2.00 Gruppo E: Ecuador – Curaçao – Kansas City Stadium
6.00 Gruppo F: Tunisia – Giappone – Estadio Monterrey
18.00 Gruppo H: Spagna – Arabia Saudita – Atlanta Stadium
21.00 Gruppo G: Belgio – Iran – Los Angeles Stadium
Lunedì 22 giugno 2026
0.00 Gruppo H: Uruguay – Capo Verde – Miami Stadium
3.00 Gruppo G: Nuova Zelanda – Egitto – BC Place Vancouver
19.00 Gruppo J: Argentina – Austria – Dallas Stadium
23.00 Gruppo I: Francia – Bolivia/Iraq/Suriname – Philadelphia Stadium
Martedì 23 giugno 2026
2.00 Gruppo I: Norvegia – Senegal – New York New Jersey Stadium
5.00 Gruppo J: Giordania – Algeria – San Francisco Bay Area Stadium
19.00 Gruppo K: Portogallo – Uzbekistan – Houston Stadium
22.00 Gruppo L: Inghilterra – Ghana – Boston Stadium
Mercoledì 24 giugno 2026
1.00 Gruppo L: Panama – Croazia – Toronto Stadium
4.00 Gruppo K: Colombia – RD Congo/Giamaica/Nuova Caledonia – Estadio Guadalajara
21.00 Gruppo B: Svizzera – Canada – BC Place Vancouver
21.00 Gruppo B: Bosnia Erzegovina/Italia/Irlanda del Nord/Galles – Qatar – Seattle Stadium
Giovedì 25 giugno 2026
0.00 Gruppo C: Scozia – Brasile – Miami Stadium
0.00 Gruppo C: Marocco – Haiti – Atlanta Stadium
3.00 Gruppo A: Cechia/Danimarca/Macedonia del Nord/Irlanda – Messico – Mexico City Stadium
3.00 Gruppo A: Sudafrica – Corea del Sud – Estadio Monterrey
22.00 Gruppo E: Curaçao – Costa d’Avorio – Philadelphia Stadium
22.00 Gruppo E: Ecuador – Germania – New York New Jersey Stadium
Venerdì 26 giugno 2026
1.00 Gruppo F: Giappone – Albania/Polonia/Svezia/Ucraina – Dallas Stadium
1.00 Gruppo F: Tunisia – Paesi Bassi – Kansas City Stadium
4.00 Gruppo D: Kosovo/Romania/Slovacchia/Turchia – Stati Uniti – Los Angeles Stadium
4.00 Gruppo D: Paraguay – Australia – San Francisco Bay Area Stadium
21.00 Gruppo I: Norvegia – Francia – Boston Stadium
21.00 Gruppo I: Senegal – Bolivia/Iraq/Suriname – Toronto Stadium
Sabato 27 giugno 2026
2.00 Gruppo H: Capo Verde – Arabia Saudita – Houston Stadium
2.00 Gruppo H: Uruguay – Spagna – Estadio Guadalajara
5.00 Gruppo G: Egitto – Iran – Seattle Stadium
5.00 Gruppo G: Nuova Zelanda – Belgio – BC Place Vancouver
23.00 Gruppo L: Panama – Inghilterra – New York New Jersey Stadium
23.00 Gruppo L: Croazia – Ghana – Philadelphia Stadium
Domenica 28 giugno 2026
0.30 Gruppo K: Colombia – Portogallo – Miami Stadium
0.30 Gruppo K: RD Congo/Giamaica/Nuova Caledonia – Uzbekistan – Atlanta Stadium
4.00 Gruppo J: Algeria – Austria – Kansas City Stadium
4.00 Gruppo J: Giordania – Argentina – Dallas Stadium
SECONDA FASE
Sedicesimi
Domenica 28 giugno 2026
21.00 Partita 73: Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B – Los Angeles Stadium
Lunedì 29 giugno 2026
19.00 Partita 76: Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F – Houston Stadium
22.30 Partita 74: Prima Gruppo E – Terza A/B/C/D/F – Boston Stadium
Martedì 30 giugno 2026
3.00 Partita 75: Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C – Estadio Monterrey
19.00Partita 78: Seconda Gruppo E – Seconda Gruppo I – Dallas Stadium
23.00 Partita 77: Vincente Gruppo I – Terza C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium
Mercoledì 1° luglio 2026
3.00 Partita 79: Vincente Gruppo A – Terza C/E/F/H/I – Mexico City Stadium
18.00 Partita 80: Vincente Gruppo L – Terza E/H/I/J/K – Atlanta Stadium
22.00 Partita 82: Vincente Gruppo G – Terza A/E/H/I/J – Seattle Stadium
Giovedì 2 luglio 2026
2.00 Partita 81: Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium
21.00 Partita 84: Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J – Los Angeles Stadium
Venerdì 3 luglio 2026
1.00 Partita 83: Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L – Toronto Stadium
5.00 Partita 85: Vincente Gruppo B – Terza E/F/G/I/J – BC Place Vancouver
20.00 Partita 88: Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G – Dallas Stadium
Sabato 4 luglio 2026
0.00 Partita 86: Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H – Miami Stadium
3.30 Partita 87: Vincente Gruppo K – Terza D/E/I/J/L – Kansas City Stadium
Ottavi
Sabato 4 luglio 2026
19.00 Partita 90: Vincente 73 – Vincente 75 – Houston Stadium
23.00 Partita 89: Vincente 74 – Vincente 77 – Philadelphia Stadium
Domenica 5 luglio 2026
22.00 Partita 91: Vincente 76 – Vincente 78 – New York New Jersey Stadium
Lunedì 6 luglio 2026
2.00 Partita 92: Vincente 79 – Vincente 80 – Mexico City Stadium
21.00 Partita 93: Vincente 83 – Vincente 84 – Dallas Stadium
Martedì 7 luglio 2026
2.00 Partita 94: Vincente 81 – Vincente 82 – Seattle Stadium
18.00 Partita 95: Vincente 86 – Vincente 88 – Atlanta Stadium
22.00 Partita 96: Vincente 85 – Vincente 87 – BC Place Vancouver
Quarti di finale
Giovedì 9 luglio 2026
22.00 Partita 97: Vincente 89 – Vincente 90 – Boston Stadium
Venerdì 10 luglio 2026
21.00 Partita 98: Vincente 93 – Vincente 94 – Los Angeles Stadium
Sabato 11 luglio 2026
23.00 Partita 99: Vincente 91 – Vincente 92 – Miami Stadium
Domenica 12 luglio 2026
3.00 Partita 100: Vincente 95 – Vincente 96 – Kansas City Stadium
Semifinali
Martedì 14 luglio 2026
21.00 Partita 101: Vincente 97 – Vincente 98 – Dallas Stadium
Mercoledì 15 luglio 2026
21.00 Partita 102: Vincente 99 – Vincente 100 – Atlanta Stadium
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio 2026
23.00 Partita 103: Perdente 101 – Perdente 102 – Miami Stadium
Finale 1° posto
Domenica 19 luglio 2026
21.00 Partita 104: Vincente 101 – Vincente 102 – New York New Jersey Stadium
PROGRAMMA MONDIALI CALCIO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport e Rai (palinsesti precisi da definire).
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Rai Play (palinsesti precisi da definire).
Diretta live testuale: OA Sport.