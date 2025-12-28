Calcio, Gabriele Gravina: “Stiamo cercando di non rendere gli spareggi un’ossessione”

La Nazionale italiana di calcio sarà chiamata a un impegno importante in primavera e non saranno ammessi passi falsi. La squadra allenata da Gennaro Gattuso disputerà i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 per conquistare il pass alla fase finale della rassegna iridata. Un traguardo non raggiunto dalla selezione del Bel Paese nelle ultime due edizioni e non si vuole assolutamente replicare.

Le date da temere a mente sono le seguenti: Italia-Irland del Nord in programma giovedì 26 marzo alla 20.45 a Bergamo; martedì 31 marzo alle ore 18.00 o alle 20.45 in trasferta contro la vincente del confronto Galles-Bosnia ed Erzegovina. Gli azzurri, dunque, giocheranno la semifinale degli spareggi tra le mura amiche, sperando di arrivare al meglio della condizione.

Presente ai Globe Soccer Awards, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport di quello che attende la Nazionale: “Viviamo l’attesa dei playoff con serenità e con la consapevolezza di dover centrare un traguardo importante per tutti. Stiamo cercando di non farne un’ossessione, ma dobbiamo scartare il regalo dei mondiali a marzo“.

Gravina ha allargato il discorso anche al CT Gattuso e alle riforme che attendono il nostro calcio: “Rino è un lavoratore e un punto di riferimento per i ragazzi: è attaccato ai colori azzurri ed è molto preparato. Il 2026 sarà l’anno in cui dovremo superare l’indolenza e predisporre un’innovazione non solo dei campionati, ma dell’intero sistema calcio. Noi dobbiamo cambiare questo calcio e dobbiamo farlo tutti insieme“.