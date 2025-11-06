Volley femminile: l’Italia apre gli Europei 2026 in Svezia, poi valigia sempre in mano. Il calendario delle azzurre

Gli Europei 2026 di volley femminile si disputeranno tra Turchia, Cechia, Azerbaijan e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre. Ogni Nazione ospiterà un girone, ottavi e quarti di finale si divideranno tra Istanbul e Brno, poi sarà la metropoli anatolica a fare da cornice agli incontri che assegneranno le medaglie. Le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei compagini ciascuno, le prime quattro classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta, le Campionesse d’Europa staccheranno il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia incomincerà il proprio cammino in Svezia. Le Campionesse Olimpiche e del mondo debutteranno a Göteborg nella giornata di venerdì 21 agosto (ore 16.00) contro la Croazia. Le ragazze del CT Julio Velasco rimarranno in quella località per i successivi quattro incontri della Pool D: sabato 22 agosto (ore 15.00) contro il Montenegro, domenica 23 agosto (ore 18.00) contro la Svezia della fuoriclasse Isabelle Haak (uno dei migliori opposti del mondo), martedì 25 agosto (ore 16.00) contro la Slovacchia e mercoledì 26 agosto (ore 16.00) contro la Francia (spintasi fino ai quarti di finale durante l’ultima rassegna iridata).

Le azzurre avranno poi la valigia sempre in mano per questa rassegna continentale: per gli ottavi (30 o 31 agosto) e i quarti di finale (2 settembre) dovranno trasferirsi in Cechia, poi per le semifinali e le finali (5-6 settembre) saranno chiamate a prendere il volo alla volta di Istanbul. Anna Danesi e compagne saranno tra le grandi favorite della vigilia dopo aver vinto tutto negli ultimi due anni, la rivale di riferimento sarà ancora una volta la Turchia, senza sottovalutare Serbia, Polonia e altre potenziali outsider.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

Venerdì 21 agosto, ore 16.00: Italia vs Croazia (a Göteborg, Svezia)

Sabato 22 agosto, ore 15.00: Italia vs Montenegro (a Göteborg, Svezia)

Domenica 23 agosto, ore 18.00: Italia vs Svezia (a Göteborg, Svezia)

Martedì 25 agosto, ore 16.00: Italia vs Slovacchia (a Göteborg, Svezia)

Mercoledì 26 agosto, ore 16.00: Italia vs Francia (a Göteborg, Svezia)

Domenica 30 o lunedì 31 agosto: eventuale ottavo di finale (a Brno, Cechia)

Mercoledì 2 settembre: eventuale quarto di finale (a Brno, Cechia)

Sabato 5 settembre: eventuale semifinale (a Istanbul)

Domenica 6 settembre: eventuale finale (a Istanbul)