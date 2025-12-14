Biathlon, l’incredibile prestazione di Lisa Vittozzi al poligono. Nessun errore e miglior shooting time…

Lisa Vittozzi ha disputato oggi senza timore di smentita una delle migliori gare dell’intera carriera, vincendo l’inseguimento di Hochfilzen dopo aver recuperato la bellezza di tredici posizioni grazie ad una prestazione sontuosa. La sappadina è stata molto competitiva sugli sci, ma è al poligono che ha fatto la differenza portando a scuola tutte le altre biathlete del circuito.

Abbinare precisione e velocità nel rilascio dei colpi rappresenta una sfida estremamente complicata, quindi è particolarmente significativo quanto fatto da Vittozzi nella competizione odierna. La trentenne azzurra, tornata al successo dopo aver saltato per intero la scorsa stagione causa problemi alla schiena, non si è limitata infatti a coprire tutti i bersagli (20/20) ma è stata anche la più rapida nella somma delle quattro sessioni di tiro.

La vincitrice della Coppa del Mondo 2023-2024, oltre ad essere una delle sole cinque atlete (su 59) capaci di chiudere l’inseguimento senza errori, ha realizzato il miglior shooting time complessivo con ampio margine sul resto della concorrenza. Lisa ha completato le sue quattro sessioni di tiro in 1:25.0, quasi 9 secondi più veloce della svedese Hanna Oeberg (che ha collezionato però cinque errori) e con un vantaggio superiore agli 11 secondi su tutte le altre in questa classifica.

Impressionante nello specifico l’efficienza dell’azzurra nel tiro a terra (sembra incredibile ripensando alla crisi del triennio 2020-2022…), con la prima serie terminata in soli 20.3 e la seconda in 20.7 secondi. Nel biathlon femminile solamente la miglior versione di Julia Simon si è spinta così in là sotto questo punto di vista, ma anche spostandoci al settore maschile sono in pochissimi a potersi permettere dei tempi paragonabili nel prone shooting. Vedremo se Vittozzi sarà in grado di mettere tutto assieme anche tra un paio di mesi ad Anterselva durante i Giochi Olimpici, ma nel frattempo può finalmente sorridere dopo il lungo calvario dello scorso inverno.