Basket, Virtus Bologna-Brescia il big match della 12a giornata di Serie A. Derby ‘storico’ tra Cantù e Olimpia Milano

La Serie A di basket si appresta ad affrontare nel weekend alle porte la dodicesima giornata della regular season 2025-2026, con un solo anticipo previsto domani e le restanti partite in programma domenica fino al posticipo di lunedì sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Il turno si apre con una sfida classica del nostro basket, con l’anticipo delle ore 20:00 che vedrà l’Acqua San Bernardo Cantù ospitare l’Olimpia Milano in un derby lombardo sempre sentitissimo e che per diversi decenni significava lotta per lo scudetto. Passando poi a domenica 21 dicembre, nel lunch match delle ore 12:00 la Dinamo Sassari ospita i Trapani Shark che non stanno navigando in acque tranquille soprattutto a livello societario per le vicende note. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, l’Umana Reyer Venezia attuale terza forza del Campionato attende la Guerri Napoli che si trova in ottava posizione quindi nella zona ‘nobile’ della classifica.

Alle ore 17:00 derby del ‘Triveneto’ tra la neo-promossa APU Old Wild West Udine e la Nutribullet Treviso, con i veneti che vogliono abbandonare l’ultima posizione in classifica a quota 4 punti. Alle ore 18:00 la Vanoli Cremona sfida al PalaRadi la Bertram Derthona Tortona, con i lombardi che non vogliono perdere terreno dalle squadre che la precedono tra cui i piemontesi attualmente quindi con 14 punti. Un’ora più tardi, alle ore 19:00, l’Unahotels Reggio Emilia affronta la Dolomiti Energia Trentino per rialzare la testa dopo tre ko consecutivi mentre l’Aquila sta attraversando un buon momento soprattutto in EuroCup.

Nella serata di domenica, alle ore 20:00, l’Openjobmetis Varese trova l’insidiosa Pallacanestro Trieste per risollevare una classifica finora non positiva soprattutto per il blasone della squadra lombarda. Chiude il turno il posticipo di lunedì 22 dicembre, con palla a due alle ore 20:30, tra la Virtus Bologna e la Germani Brescia: i campioni d’Italia sono reduci dal ko contro gli acerrimi rivali dell’Olimpia Milano, che gli è costato difatti la vetta della graduatoria ora in mano alla Leonessa in solitaria che ha già staccato il pass per la Final Eight di Coppa Italia.